Siber hırsızlar şimdi de ses kayıtlarını hedefliyor

Siber güvenlik kuruluşu ESET’in araştırmalarına göre CDRThief, Çin yapımı iki yazılım anahtarının kullandığı belli bir VoIP platformunu hedef alacak şekilde tasarlanmış. Yazılım anahtarı, bir VoIP ağının temel unsurudur; arama kontrolü, ücretlendirme ve yönetim imkanı sunar. Söz konusu yazılım anahtarları, standart Linux sunucularında çalışan yazılım tabanlı çözümleridir.



Dikkate değer bir zararlı

Tamamıyla yeni Linux kötü amaçlı yazılım nadiren görüldüğünden, CDRThief dikkate değer bir yazılım olarak değerlendiriliyor. Bu kötü amaçlı yazılım, ihlal edilmiş bir yazılım anahtarından arama ayrıntısı kayıtları (CDR) gibi çeşitli kişisel verileri sızdırmaya odaklanıyor.

CDRThief’i keşfeden ESET araştırmacısı Anton Cherepanov, “Bu kötü amaçlı yazılımı kullanan saldırganların nihai hedefinin ne olduğunu bilmek çok zor. Ancak, arama meta verileri hassas bilgileri sızdırdığından amacının siber casusluk olduğunu düşünebiliriz. Başka bir olasılık ise bu kötü amaçlı yazılımı kullanan saldırganların amacının VoIP dolandırıcılığı olduğudur.

Saldırganlar, VoIP yazılım anahtarları ve bu anahtarların ağ geçitleriyle ilgili bilgi elde etmek istiyor ve bu bilgiler Uluslararası Gelir Paylaşımı Dolandırıcılığı için kullanılabilir” tespitini yaptı.

Cherepanov, ayrıca “CDR’ler aramalarda arayanın ve karşı tarafın IP adresleri, aramanın başlama saati, aramanın süresi, arama ücretleri ve diğer bilgiler gibi VoIP aramalarındaki meta verileri kapsıyor” diye konuştu.



Saldırganlar, hedeflenen platformu iyi tanıyor

Bu meta veriyi çalmak için kötü amaçlı yazılım, yazılım anahtarı tarafından kullanılan dahili MySQL veri tabanlarını sorguluyor. Bu durum saldırganların hedeflenen platformun dahili mimarisini çok iyi bildiğini gösteriyor.

Cherepanov, “Bu kötü amaçlı yazılımı, örnek paylaşım akışlarımızın birinde fark ettik ve tamamıyla yeni bir Linux kötü amaçlı yazılım olması, nadiren görülmesi dikkatimizi çekti. Ayrıca bu kötü amaçlı yazılımın belli bir Linux VoIP platformunu hedef alması durumu daha da ilginç kılıyor” şeklinde açıklıyor.

Yapılandırma dosyasında saklanan parola genelde şifreleniyor. Buna rağmen, kötü amaçlı Linux/CDRThief yazılımı bu parolayı okuyabiliyor ve bu parolanın şifresini çözebiliyor. Bu durum saldırganların hedeflenen platformla ilgili derin bir bilgiye sahip olduğunu gösteriyor, çünkü kullanılan algoritma ve şifreleme anahtarları belgelendirilmez. Ayrıca, sızdırılan herhangi bir verinin şifresini yalnızca kötü amaçlı yazılımın yazarları veya operatörleri çözebilir.

Cherepanov, “Kötü amaçlı yazılım, diskte herhangi bir dosya adıyla herhangi bir konumda bulunabilir. Bu kötü amaçlı yazılımı başlatmak için nasıl bir kalıcılık türü kullanıldığı bilinmiyor. Ancak, kötü amaçlı yazılım bir kez başlatıldığında Linknat platformunda bulunan yasal bir dosya oluşturmaya çalışıyor. Bundan yola çıkarak, kötü amaçlı ikili dosyanın kalıcılık sağlamak ve Linknat yazılım anahtarı yazılımının bileşeni gibi görünmek için platformun sıradan önyükleme zincirine bir şekilde yerleştirildiğini söyleyebiliriz” açıklamasını yaptı.



VoIP nedir?

Günümüzde en çok tercih edilen telekomünikasyon iletişim yönetimlerinden biri olan VoIP (Voice Over Internet Protocol), internet yoluyla IP üzerinden ses, video veya mesaj gönderilmesidir. VoIP, sesi internet üzerinde yolculuk yapan dijital sinyallere çevirir.



