Shadow Warrior 3'ün yeni oynanış videosu yayınlandı

İlk olarak 1997 yılında karşımıza çıkan ve o günden bu yana yeni sürümlerle şiddet temposunu hiç düşürmeyen Shadow Warrior serisine yeni bir halka daha ekleniyor. Shadow Warrior 3 ile kahramanımız olan Lo Wang'a hayat vereceğiz ve katanamızı kuşanıp düşmanlara karşı mücadele vereceğiz.



Her zamanki silah, katana, sihir ve parkur becerilerini sergileyecek olan shogun, yeni macerada eski bir ejderhayı ele geçirme görevini üstleniyor. Karakterin bu kez ek manevra kabiliyeti için bir kanca ile donatılması da dikkat çekiyor. Yeni bir deneyim sunacağının altı çizilen oyunda hızlı tempolu silahlı çatışmalar, keskin yakın dövüş savaşları ve muhteşem serbest hareket kabiliyeti ile bolca adrenalin vadediliyor.

Devolver ve Flying Wild Hog ortaklığında geliştirilen oyunda şiddet düzeyi epey yüksek ve ilk oyundan bu yana bu doz daha da artmış gibi görünüyor.

Yayınlanan 17 dakikalık yeni oynanış videosunda Shadow Warrior 3'te kahramanımızı Way to Motoko görevinde görüyoruz.



