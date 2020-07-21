MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriShadow Warrior 3'ün yeni oynanış videosu yayınlandı
GeriTeknoloji Shadow Warrior 3'ün yeni oynanış videosu yayınlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 21.07.2020 - 08:22,Son Güncelleme:

Shadow Warrior 3'ün yeni oynanış videosu yayınlandı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Shadow Warrior 3'ün yeni oynanış videosu yayınlandı
Abone Olgoogle-news

Gelecek sene satışa sunulması beklenen ve uzun süredir merakla beklenen Shadow Warrior 3'e ait yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Oyunla ilgili pek çok ipucunun yer aldığı videoda hayat verdiğimiz Lo Wang ile sıra dışı bir mücadeleye girişiyoruz.

İlk olarak 1997 yılında karşımıza çıkan ve o günden bu yana yeni sürümlerle şiddet temposunu hiç düşürmeyen Shadow Warrior serisine yeni bir halka daha ekleniyor. Shadow Warrior 3 ile kahramanımız olan Lo Wang'a hayat vereceğiz ve katanamızı kuşanıp düşmanlara karşı mücadele vereceğiz.

Her zamanki silah, katana, sihir ve parkur becerilerini sergileyecek olan shogun, yeni macerada eski bir ejderhayı ele geçirme görevini üstleniyor. Karakterin bu kez ek manevra kabiliyeti için bir kanca ile donatılması da dikkat çekiyor. Yeni bir deneyim sunacağının altı çizilen oyunda hızlı tempolu silahlı çatışmalar, keskin yakın dövüş savaşları ve muhteşem serbest hareket kabiliyeti ile bolca adrenalin vadediliyor.

Devolver ve Flying Wild Hog ortaklığında geliştirilen oyunda şiddet düzeyi epey yüksek ve ilk oyundan bu yana bu doz daha da artmış gibi görünüyor.

Yayınlanan 17 dakikalık yeni oynanış videosunda Shadow Warrior 3'te kahramanımızı Way to Motoko görevinde görüyoruz.

False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle