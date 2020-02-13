Sevgililer Günü alışverişlerinde yapılan işlem sayısı yüzde 31 arttı

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Mastercard’ın dünya genelinde 53 ülkedeki banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan işlemleri incelediği endeksi, Sevgililer Günü alışverişlerindeki tercihleri ortaya koydu. Buna göre global ekonomiden 5 kat daha hızlı büyüyen Sevgililer Günü ekonomisi 2017’den beri yüzde 17’lik bir artış yakaladı. Son üç yılda, 11-14 Şubat tarihlerinde yapılan işlem sayısı ise yüzde 31 oranında arttı.



Türkiye’de 2017’den 2019 yılına Sevgililer Günü döneminde yapılan alışveriş hacmi yüzde 74, adedi ise yüzde 109 arttı. Bu dönemde hediyelere harcanan para 14,6 milyon dolara ulaştı.



Sevgililer gününün klasik hediyeleri çiçek ve mücevhere olan ilgi halen devam etse de değişik hediyeler, ana ilgi odağı olmaya başladı. 2017’den bu yana çiçek harcamaları sadece yüzde 3, mücevher harcamaları ise yüzde 6 oranında artarken, otel rezervasyonlarında yüzde 22, farklı destinasyonlara seyahatlerde ise yüzde 13 artış gözlemlendi; bu iki kalemde yapılan toplam harcamalar 2,2 milyar dolara ulaştı.



Online alışverişe ilgi, son 3 yılda yüzde 57 arttı. Bu artış Türkiye için yüzde 68 oldu. Genel ortalamada mağazadan yapılan alışverişlerde ise temassız kart kullanımındaki büyüme, yüzde 175’e ulaştı. Türkiye’de ise temassız kullanımı son üç yılda yüzde 587 artışla yüzde 3’ten yüzde 11’e yükseldi.



Dünya genelinde durum böyleyken, Türkiye’de mücevhere olan ilgi artarak devam etti, son üç yılda mücevher alımı yüzde 168 arttı. Çiçek klasik bir hediye olarak sabit bir trendde seyrederken en gözde hediye tüm harcamalar içinde yüzde 62 paya sahip otel konaklaması oldu; otel harcamaları 2017’den 2019’a yüzde 162 arttı.

2017’den bu yana uçakla yapılan seyahatlerde ise yüzde 32’lik bir azalma gözlemlendi.

Genel ortalamada hediyelere iliştirilen kartlara olan ilgi yavaşlarken, Türkiye’de kart alımı 2018’den 2019’a gelirken yüzde 18 arttı, 2019 yılında kartlara 17 bin dolar harcandı.



Restoranlarda yapılan harcama sayısı 2017 yılından bu yana yüzde 32 artış gösterirken, 2019 yılındaki toplam harcama tutarı ise yüzde 16 artışla 3,4 milyar oldu. Türkiye’de bu özel günde yemeği tercih edenler ise yüzde 145 arttı.