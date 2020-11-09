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Teknoloji
Haber Giriş: 09.11.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

Saniyede 10 terabit trafik ile rekor kırıldı

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Saniyede 10 terabit trafik ile rekor kırıldı
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DE-CIX (Alman Ticari İnternet Değişim Noktası) Frankfurt, en yoğun zamanda gerçekleşen veri trafiğinde rekora imza attı. Saniyede 10 Terabit ile şirket, daha önce de saniyede 9 Terabit trafik ile rekor kırmıştı.

Aralık 2019’da trafik rekoru 8.1 Terabit seviyesine ulaşmıştı. Geçen senenin bu zamanı (7.1 Terabit) ile kıyaslayınca, veri akışında yüzde 40’lık bir büyüme söz konusu. Normal şartlarda, beklenen yıllık büyüme yaklaşık yüzde 10’lar civarındaydı. En yoğun zamanlarda saniyede 10 Terabit veri trafiği ve 1000’den fazla bağlı müşteri ile DE-CIX Frankfurt, dünyanın en büyük Internet Değişim Noktası pozisyonunu koruyor. New York, Madrid, Marsilya, İstanbul ve Dubai gibi diğer DE-CIX lokasyonları da veri trafiğinde yeni rekorlara imza attı.

Saniyede 10 Terabit veri akışı ne anlama geliyor?

- Saniyede 10 Terabit, HD kalite 2,2 milyon videonun aynı anda iletimine eşit.

- Saniyede 10 Terabit, yaklaşık 2,2 milyar A4 sayfası içeriğine denk olup, bu da neredeyse 200 kilometre yüksekliğinde kağıt yığını demek.

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