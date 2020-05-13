Sanal fuar ve kongre dönemi başladı

Bundan 5 yıl önce fazla ilgi görmeyen sanal fuar ve etkinlik fikri değişen şartlarla birlikte hızla talep görmeye başladı. Şu an yaklaşık yüzde 80 fazla talep aldığı dile getirilen sanal fuarlar, pandemi nedeniyle kilitlenen küresel ekonominin çarklarının dönebilmesi için kullanılıyor.

Etkinlik ve sergi pazarı hızla büyürken globalde en büyük fiziksel fuarların kurulduğu ülkelerin başında ABD geliyor. Onu, sırayla Almanya ve Çin takip ediyor.

Ancak bu günlerde ABD korona salgınıyla başa çıkmaya çalışırken büyük veri analitiğinin kullanıldığı, dijital kampanyalarla desteklenen sanal fuarlar ve kongreler Uzak Doğu’da hayata geçiriliyor.

Çin’in ünlü B2B pazar yeri olan Alibaba’ da koronavirüs nedeniyle fiziksel ortamlarda açılamayan fuarları sanal platforma taşıyor. Şirket pazartesi günü ilk küresel online fuarının açılışını yaptı. Japonya’da da farklı kurumlarca sanal fuarlar organize ediliyor.



Henüz kesin etkili bir ilacı veya aşısı bulunmayan COVID-19 hızlı değişime neden olduysa da tek sebep olmayabilir. Bilim insanları iklim değişikliği gibi çevresel faktörlerin ilerleyen süreçte de salgınlara yol açabileceğini belirtiyor. Bu da sadece fuar organizasyon değil pek çok sektörün giderek dijitalleşeceğini gösteriyor. Dönüşüm sırasında tedarik zincirlerinin esnekliğini güçlendirmek, izlenebilirliği ve birlikte çalışmayı desteklemek adına blockchain platformlarının önemi de artıyor.

Sanal fuar nedir?

Sanal fuar, fiziki alanda yapılan fuar etkinliğinin dijital ortamda yapılmasıdır. Bu dijital ortamda herkesin kendine özel ürünlerini gösterebileceği sanal odası (Standı), sponsorlu oturumlar, özel konferanslar, çoklu toplantı odaları, özel yazışma olanakları, görüntülü görüşme, ürün tanıtımları gibi pek çok hizmet bulunuyor. Bunların haricinde yapay zekâ destekli altyapı ziyaretçi ve markalara öneriler de getirebiliyor. İster standınızı ziyaret eden kişiye tanıtım filminizi izletin, ister özel görüşme yapın isterseniz gerçek üretim alanınızı ve ürününüzü canlı bağlantı ile izletin. Bu alanlarda fiziki temas ve şimdilik koku iletimi hariç her şey mümkün.

Sanal turizm olur mu?

Önümüzdeki dönemde internetin hızlanması, gerçekliklerdeki hızlı ilerleme sayesinde sanal fuarlara, organizasyonlara dijital görüntümüzle çok daha rahat katılabileceğiz. Öğrenciler okullara kendileri evdeyken sanal görüntüleriyle gidebilecekler. Günümüzde bunların aslında fütüristtik olmadığını gören şirketler şimdiden ofisleri kapatarak evden çalışma sistemine kalıcı geçiyor.

Tüm bu alanlardaki gelişmeler seyahat harcamalarını da giderek azaltabilir. Elbette lojistikteki daralma hemen olmayacaktır çünkü kargo taşımacılığı, tatil amaçlı seyahatler, iş seyahatleri devam ediyor. Hayat ne kadar sanal olsa da insanlar henüz VR (Sanal gerçeklik) gözlükler takarak tatil yapmaya alışkın değil. İnsanoğlunun daha fazla tüketime dayandırdığı ekonomik düzeni gözden geçirerek belki de yeni modeller oluşturmasının zamanı gelmiş olabilir. Kabul etmeliyiz ki artık yaşam koşullarımız değişiyor.



Serap TORUN

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