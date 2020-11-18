Samsung telefon ve tabletlerde yeni dönem başlıyor

Samsung, Google ile sürdürdüğü uzun soluklu ortaklık kapsamında, “Android Enterprise Recommended” programına dâhil olacağını duyurdu. Bu sayede Samsung, müşterilere Google'ın standart gereksinimlerini karşılayan daha fazla seçenek sağlamış olacak.

Samsung Electronics Mobil İletişim İşi Küresel Mobil B2B Ekibi Başkan Yardımcısı KC Choi, konuyla ilgili şunları söyledi: “Android Enterprise Recommended programına katılarak kurumsal müşterilerimizin, Google’ın güvenlik, üretkenlik ve esneklik standartlarını karşılamalarını kolaylaştırıyoruz.”

Google Android Enterprise Genel Müdürü David Still ise “İşletmelere çok iyi mobil deneyimler sunmak için uzun süredir devam eden ortaklığımızın üzerine inşa edilen Android Enterprise Recommended programına, Samsung Galaxy akıllı telefonlarını ve tabletlerini dâhil etmek bizim için de önemli. Samsung’un programa katılımı, Google müşterilerinin güvenlik, verimlilik ve üretkenlik sunan cihazlara erişmesini sağlıyor” dedi.

Bu gelişme Galaxy kullanıcıları için ne anlama geliyor?

Galaxy S20, Galaxy Note20, Galaxy Tab S7 | S7 + gibi Android 11 ve üst sürümlerine sahip Galaxy cihazları ve XCover Pro'yu içeren dayanıklı cihazlar, “Android Enterprise Recommended” programının bir parçası haline gelecek. Bu sayede, müşterilere Google'ın standart gereksinimlerini karşılayan daha fazla seçenek sunulmasının yanı sıra işletmeler için sürekli cihaz performansı ve kullanıcı deneyimi sağlanmış olacak.