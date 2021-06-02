Samsung sanal asistan Sam ile gündemde! Siri ile kıyaslanan Sam sosyal medyada ses getirdi

Samsung sanal asistanı Sam, sosyal medyada yayılan görseller dolayısıyla gündemde yer aldı. Gömleğinin üzerinde 'Samsung Galaxy' yazan bir kadın illüstrasyonunun yer aldığı görselde Samsung cep telefonu da ön planda tutuldu.

Görüntülerin kaynadğı olan Lightfarm konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu : "Süreç boyunca, ekip kendisini esas olarak karakterin saçı ve kıyafetleri için gerçekçi malzemeler geliştirmeye adadı, böylece Sam estetik olarak hoş göründü.

"Sam, Cheil Agency ve Lightfarm arasında inanılmaz bir ortaklıktı ve bu projenin bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz!"

Görüntülerin bir konsept projesinin parçası mı yoksa Samsung tarafından belirlenen nihai bir tasarımı mı temsil ettiği henüz belli değil.

Samsung ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.