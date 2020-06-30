Samsung, kavisli Odyssey oyun monitörlerini satışa sundu

G7 monitörü, dünyanın ilk 1000R oyun monitörü, yani 1.000 milimetrelik kavis yarıçapına sahip. Ayrıca, oyunculara 1ms hızlı tepki süresi, 240Hz yenileme hızı sunuyor.

27, 32 ve 49 inç boyutlarındaki Odyssey oyun monitörleri, 240Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi ve 1000R derin kavisiyle dikkat çekiyor. Oyuncular ayrıca, ortamdaki ışıktan bağımsız olarak hatasız renk görünümü için Geniş Dörtlü Yüksek Çözünürlük (WQHD; 2,560×1,440 çözünürlük), 16:9 en boy oranı, 600 cd/m2 tepe parlaklığı ve Quantum dot teknolojisinden faydalanabilir.

Samsung’un en yeni kavisli oyun monitörü G7, DP1.4'te NVIDIA G-SYNC Uyumluluğu ve Uyarlanabilir Senkronizasyonu da destekleyerek oyunculara herhangi bir senaryo anında oyun deneyimi sunuyor.

Samsung Odyssey oyun monitörleri, Türkiye’de ise temmuz ayından itibaren satışta olacak. Monitörlerin tavsiye edilen KDV dâhil satış fiyatı ise şu şekilde: 27 inç Odyssey G7 için 5.499 TL, 32 inç Odyssey G7 için 6.499TL ve 49 inç Odyssey G9 için 13.999 TL.



İşte monitörlerin öne çıkan özellikleri:

49 inç Odyssey G9

G9; Odyssey serisinin en güçlü ürünü; 49” ekran büyüklüğünde, QLED ekran teknolojisine sahip ve HDR1000 özelliği bulunuyor. Renklerin daha derin, doğal, parlak ve gerçeğe en yakın şekilde görülmesini sağlıyor.

240 Hz tazeleme hızı ve 1ms tepki süresi ile günümüz teknolojisinin izin verdiği yüksek hızlı monitör.

RGB led ışık teknolojisi, parlak beyaz rengi ile de birleşince tasarımını daha da şık bir hale getiriyor.

Ürün 1000R kavisli ekrana sahip olup şimdiye kadar üretilen gözün doğal kavisine en yakın paneli sunuyor.

Ürün DQHDçözünürlüğüne sahip.

Ekran Easy Setting Box teknolojisiyle ikiye bölünebiliyor, bir yandan yayın yaparken veya video izlerken diğer yandan oyun oynanabilir.

Monitör ayrıca FreeSync Premium Pro ve G-Sync uyumlu.

27 inç ve 32 inç Odyssey