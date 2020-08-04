Samsung Galaxy Unpacked: Dev etkinlikte neler duyurulacak?

Samsung, her yıl olduğu gibi bu sene de Galaxy Unpacked etkinliği düzenliyor; ancak bu yılki etkinlikte Samsung'un pek çok sürprizi bulunuyor. 5 Ağustos tarihindeki etkinlik öncesinde bir video yayınlayan Samsung, yeni cihazlarıyla ilgili önemli ipuçları veriyor. Videoda geçen, “Samsung Dijital Şehri’ndeki geliştiricilerin, tasarımcıların, mucitlerin anlatacağı daha önce duyulmamış hikâyelere özel erişim” cümlesi de kafaları iyice karıştırmış durumda.

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

5 YENİ CİHAZ GELİYOR

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh da etkinlik öncesinde yeni ürünlerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Galaxy Unpacked etkinliğinde beş yeni güçlü cihazın tanıtılacağını söyleyen Roh, "Bu cihazlar, nereye gidersek gidelim sorunsuz ve aralıksız şekilde süren yeni mobil deneyimlerin yaratıcısı olma vizyonumuzu ortaya koyuyor" diyor.

Tanıtılacak bu cihazların evde veya dışarıda ya da oyun oynarken gücü kusursuz işlevsellikle birleştirdiğini belirten Roh, "yeni Normal"de, elinizdeki (kulağınızdaki ve bileğinizdeki) bu cihazlarla hayatı dolu dolu yaşama gücüne sahip olabileceğinize dikkat çekiyor.

Samsung'un tanıtacağı yeni 5 ürün, elbette şirketin Ar-Ge yatırımlarının da meyvesi olacak. Teknoloji devi, kayda değer yenilikleri bu etkinlikte duyuracak. Ekranı katlanabilen telefonların sınırının olmadığını, büyük bir aşama kaydettiğini Samsung'un duyuracağı yeni ürünleriyle daha net göreceğiz.

AMAÇ KULLANICILARIN HAYATLARINA DOKUNABİLMEK

Samsung'un çıkış noktası ise şu: İnsanların hayatlarını değiştirmek... Yani geliştirilen bu cihazlarla insanların hayatına gerçekten dokunabilmekten söz ediyoruz. Yeni amiral telefonlardan ekranı katlanabilen telefonlara ve hatta akıllı saatlere kadar bu ürünler geniş bir kitleye hitap edecek gibi görünüyor.

ORTAKLARINDAN GÜCÜNÜ ALIYOR

Samsung, bu ürünleri geliştirirken aynı yolda beraber yürüdüğü ortakları da bulunuyor. Microsoft'tan Netflix'e ve Spotify'a kadar önemli işbirliklerine sahip olan Samsung, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Teknoloji devi, geçen sene duyurulduğu gibi Microsoft’la yapılan ortaklık başka bir boyut kazanacak mı merak ediliyor.



GİRİŞİMCİLERE DESTEK OLUYOR

Samsung'un üzerinde durduğu bir diğer nokta ise start-up'lar. Ortaklarından gücünü aldığına inanan Samsung, bu kapsamda start-up'lara destek olarak onların büyümesine destek sağlıyor. Tam da bu noktada Samsung C-Lab start-up kuluçka programı ve Samsung NEXT, şirketin bünyesindeki ve dışındaki girişimlerin inşasına, büyümesine ve tabii ki yükselmesine imkan veriyor.

PEKİ YA GÜVENLİK?



Bunca cihazdan söz ederken kullanıcılar için hayati bir öneme sahip olan güvenliğin üzerinde elbette durmamız gerekiyor. Samsung, yıllardır güvenlik tarafında önemli çalışmalara imza atıyor. Şöyle ki, Knox güvenlik platformu büyüye büyüye bugün için bir milyarı aşkın müşteriye ulaşmış durumda. Yani çok büyük bir kitleyi bu platform koruyor.



Bu bir ilandır...