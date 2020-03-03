Samsung Galaxy S20 satışları hayal kırıklığı yarattı

Koronavirüs tüm dünyayı kasıp kavururken, pek çok teknoloji markası da yapacakları etkinlikleri bir bir iptal edip, internet üzerinden tanıtımlarını yapmaya karar verdi. İlk olarak Mobil Dünya Kongresi'nin iptaliyle başlayan iptal süreci, hızla devam ediyor. Ancak teknoloji markaları için virüs sadece etkinliklerin iptal edilmesi demek değil; bazı markalar virüs nedeniyle satışlarının da zarar gördüğünü düşünüyor. Bu markalardan biri de Samsung...



Galaxy S20 ailesine büyük umutlar bağlayan Güney Kore merkezli şirket, Galaxy Note 10 serisinde olduğu gibi yine beklentilerin altında kaldı. Yayınlanan raporlara bakıldığında satışa sunulduğu ilk gün 70 bin 800 adet satılan Galaxy S20, Galaxy S10'un oldukça altında kaldı; zira Galaxy S10 ilk gününde 140 bin, Galaxy Note 10 ise 220 bin satmıştı. Bu rakamlar dahi düşük bulunurken Galaxy S20'nin 70 binde kalması şirket için durumun ne kadar kritik olduğunu da ortaya koydu.



Galaxy S20 ile kötü bir başlangıç yapan Samsung'un bir sözcüsü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle fiziksel mağazalara uğrayanların sayısında ciddi azalma görüldüğü, bunun da satışları düşürdüğünü kaydetti.



