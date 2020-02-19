Samsung Galaxy Fold 2 nasıl olacak?

Geçtiğimiz günlerde Galaxy Flip Z adında yepyeni bir telefonu ortaya çıkaran Samsung, ikiye katlanan ekranıyla gömlek cebinde kaybolan bir telefona imza attı. Ancak bu telefona gelmeden önce şirket Galaxy Fold ile yola başladı. Galaxy Fold, birçok anlamda yenilik içerdiğinden özellikle ekranının katlanabilir yapısı, bir dizi sorunu da beraberinde getirdi. Genel kullanımda yaygınlaşma şansı bulamayan telefondan edindiği tecrübeyi yeni modellerde kullanmayı planlayan şirket, şimdi de Galaxy Fold 2 ile yola devam etmek niyetinde...



Peki yeni telefon nasıl olacak? 7.7 inç'lik QXGA Plus çözünürlüklü 120 Hz ekran yenileme hızıyla gelmesi beklenen Galaxy Fold 2'nin ikincil ekranı 6.4 inç ebatlarında ve Full HD Plus Super AMOLED teknolojisine sahip olacak. Ön ve arka yüzünde 10 Megapiksel selfie kamerası da bulunacak olan telefon, 64 Megapiksel telefoto, 12 Megapiksel Wide ve 12 Megapiksel Ultra Wide kameralar da kullanacak. Bunlara ek olarak DepthVision kamera da arka tarafta yer alıyor.



5G teknolojisini de kullanacağına kesin gözüyle bakılan telefonun ne zaman tanıtılacağı ise bilinmiyor.



