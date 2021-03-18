Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 tanıtıldı

Galaxy A52 ve Galaxy A72 cihazlarda 90Hz ekran yenileme hızıyla geliyor. 800nit parlaklık seviyesi sunan telefonlar, açık havada da net bir görüntüleme sağlıyor. Galaxy A52 ve Galaxy A72 cihazlarının IP67 seviyesinde suya ve toza dayanıklılık özelliğine sahip olduğunu da belirtelim.

64MP yüksek çözünürlüğe sahip ana kamerası ve dörtlü arka kamerasıyla dikkat çeken ürünler, 4K video kalitesiyle görüntü alabildiği gibi 4K Videodan Fotoğraf özelliğini kullanarak 8MP’ye varan yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edebiliyor. Sahne Optimizasyonu özelliği de yapay zekâ desteğiyle yemek, manzara ve evcil hayvan gibi 30’un üzerinde görsel ve arka plan seçeneğiyle optimum ayarda çekim yapılmasını sağlıyor.

OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) özelliği ile birlikte gelen telefonlar, fotoğraf ve videoların keskin ve sabit olmasını sağlıyor. Böylelikle düşük ışıklı ortamlarda da net fotoğraflar çekilebiliyor. Diğer yandan bir diğer özellik olan Gece modu, çoklu çerçeve işleme özelliğini kullanarak karanlık ortamlarda keskin ve parlak görüntüler elde edilmesini sağlıyor.



AR Emoji ve My Filter özellikleriyle gelen ürünlerde bulunan Fun Mode ile birlikte kamera uygulamasından içerik alırken artık Snapchat’teki AR Lensleri kullanılabiliyor.

Galaxy A52’nin 4.500mAh, Galaxy A72’nin ise 5.000 mAh kapasiteli bataryası bulunuyor. Stereo hoparlörler ve 1 TB'a kadar harici bellek ile donatılan ürünler, One UI 3 arayüzü altında çalışıyor.

Son olarak Galaxy A52 ve Galaxy A72 akıllı telefonlarda, yazılım güncellemeleri üç nesil boyunca desteklenecek ve en az dört yıl boyunca düzenli olarak güvenlik sistemi güncellemeleri sunulacak.