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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 07.05.2020 - 12:04,Son Güncelleme:

Salgınla mücadeleye simülasyon desteği

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Salgınla mücadeleye simülasyon desteği
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Türk savunma sanayisine yazılım konularında çözümler sunan Simsoft, Kovid-19 salgınına karşı hasta yayılım senaryolarını dikkate alarak özgün bir model geliştirdi.

Yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen simülasyon çözümü sayesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hastanelerin kriz planlamalarını önceden simüle etmesi ve alınacak önlemleri belirlemesi mümkün oluyor.

Türk savunma sanayisine yazılım konularında çözümler sunan bir şirket, oluşturduğu birikimi sağlık sektörüne yansıtmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Şirketin Kurucu Ortağı Prof. Dr. Veysi İşler, video konferans yöntemiyle yaptığı açıklamada, yürüttükleri çalışmalarda gelinen noktaya ilişkin değerlendirmede bulundu. 

İşler'in verdiği bilgiye göre, şirketin alanında uzman simülasyon ekibi, Kovid-19 salgınına karşı hasta yayılım senaryolarını dikkate alarak özgün bir model geliştirdi. Yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen Simovate Simulation uygulamasıyla senaryoların tatbikatının sanal ortamda yapılması ve olası krizlere karşı önlemlerin alınması sağlanıyor.

Kurumlar ihtiyaç durumunu görebiliyor

Ülkelerin vaka sayıları ve yayılım grafikleri dikkate alınarak, gelecek günlere yönelik Türkiye için hasta sayılarını tahminleme algoritması geliştirildi ve bu algoritmadan çıkan sonuçlar simülasyon modelinde girdi olarak kullanıldı.

Kullanılan bu algoritma, ülkelerin daha önceden aldıkları tedbirlerin hasta sayısı üzerindeki etkisini analiz ederek, bunların Türkiye’de uygulanması durumunda gerçekleşecek vaka sayısını gösteriyor.

Bu verilerden yola çıkarak hazırlanan simülasyon modelinde, eldivenlerin, maskelerin, test kitlerinin, ventiletörlerin ve ilaçların hastanelere ulaştırılması gibi birçok detay yer alıyor.

Bu modelde kurumlar, ellerinde bulunan malzeme stokunun gelen hasta sayısına göre ne zaman biteceğini ve ne zaman sipariş vermesi gerektiğini görebiliyor. Ayrıca hastanelerin kısıtlı kaynaklarından olan doktor, hemşire, hasta bakıcı gibi kaynakların meşguliyet oranları ve ne kadar personel gerektiği gibi sorular farklı girdilerle test edilebiliyor, personel planlama sürecine de destek olunuyor.

Kovid-19 döneminde hastaneler için en kritik sorulardan biri olan yatak kapasitesi ne olmalı, hangi yataklarımızı yoğun bakıma çevirmeliyiz gibi çeşitli sorulara da cevap bulunabiliyor.

Simülasyon uygulamasında yer alan veri analizi aracıyla hastane gibi çeşitli kurumlar, büyük veri setlerini hızlıca analiz edebilecekler. Böylelikle zamanın çok kritik olduğu bu dönemde kurumların sonuçlara hızlı şekilde ulaşmaları sağlanacak.

Apple'ın açığını buldu, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildiMERSİN'in Erdemli ilçesinde, Apple'da daha önce birçok kez bulduğu açıklar sayesinde değişik miktarlarda ödül kazanan Çayan Temel (21), şimdi de ücretli olan müzik ve film kliplerini ücretsiz olarak indirme, dinleme ve izleme yöntemini keşfederek yeni bir açığı da ortaya çıkardı. Karşılığında firma tarafından 1,5 TL değerindeki müzik klibi hediyesiyle ödüllendirilen Temel, "Bu durumu Apple?a bildirdim ve bana teşekkür maili gönderdiler. Açığı kapattılar ve bana 1,5 lira değerindeki müzik klibi hediye ettiler. Bu komik bir durum, ama gerçek" dedi.
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