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Teknoloji
Haber Giriş: 03.03.2020 - 08:47,Son Güncelleme:/

Sabancı Üniversitesi'nde Dijital Pazarlama Sertifika Programı başlıyor

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Sabancı Üniversitesi'nde Dijital Pazarlama Sertifika Programı başlıyor
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Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU, dijital pazarlamaya ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere yönelik yeni bir sertifika programı başlatıyor.

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU, iş hayatında başarıyı hedefleyen profesyonellere yönelik sunduğu Açık Eğitimler portföyüne Dijital Pazarlama Sertifika Programını ekledi. Program 27-28 Mart, 3-4-10-11 Nisan tarihlerinde Point Hotel Barbaros’ta gerçekleştirilecek.

Dijitalleşmeyle birlikte dönüşen pazarlamanın dinamik dünyasına markaları ve profesyonelleri hazırlamayı hedefleyen program, programatikleşen medyadan influencerlar dünyasına pek çok yeni medya trendine ışık tutuyor. Toplam altı günden oluşan programın eğitim başlıkları arasında tüketici davranışları, arama motoru reklamcılığı, sosyal medya, gaming, içerik pazarlaması ve mobil reklam gibi dijital pazarlamanın temelini oluşturan konular yer alıyor. Alanının uzmanı olan isimler tarafından verilen eğitimlerde ayrıca vaka çalışmaları interaktif bir şekilde incelenirken, başarılı bir kampanya stratejisinin nasıl oluşturulabileceği de anlatılıyor.

Dijital pazarlamaya ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkese yönelik hayata geçirilen programa başvuru için son tarih 19 Mart 2020.

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