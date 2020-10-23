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İHA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 08:07 | Son Güncelleme:

'Robotik ve kodlama eğitimi geleceğe yapılan en büyük yatırım'

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'Robotik ve kodlama eğitimi geleceğe yapılan en büyük yatırım'
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Adana Valisi Süleyman Elban, robotik ve kodlama eğitiminin Adana genelinde 15 ilçede ve anaokulundan liseye kadar her kademede başlatılmış olmasının geleceğe yapılan büyük bir yatırım olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan robotik ve kodlama faaliyetleriyle ilgili bilgi vermek amacıyla düzenlenen toplantı Vali Süleyman Elban’ın başkanlığında yapıldı.

Makam toplantı salonunda gerçekleştirilen ve İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile ilgili personelin katıldığı toplantıda Vali Elban’a gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge ekibinde görevli Asuman Fırat tarafından gerçekleştirilen sunumda; İl Milli Eğitim Müdürlüğünce “Robotik ve Kodlama” alanında yürütülen etkinlikler, yapılan çalışmaların kapasitesi ve etki alanı hakkında bilgi verildi.

Aldığı bilgiler doğrultusunda bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, “Çağımız teknoloji çağı, bu sebeple çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanabilmeleri ve teknolojiyi kendi hayatlarını kolaylaştırabilmek için kullanabilmeleri gelecekleri için çok mühim” dedi.

Robotik ve kodlama eğitiminin Adana genelinde 15 ilçede ve anaokulundan liseye kadar her kademede başlatılmış olmasının geleceğe yapılan büyük bir yatırım olduğuna değinen Vali Elban, “Öğrencilerimiz aldıkları eğitim sonucunda algoritma ve kodlama mantığını kavrayacak, kod okuryazarlığı becerisi kazanacak ve bu vasıtayla gelecekte birçok ürün oluşturma yeteneğine sahip olacak. Bizler de bunu sağlamak ve eğitimi geliştirmek amacıyla yapılacak çalışmalara daima destek olacağız” diye konuştu.

Toplantı, görüş alışverişinde bulunulmasıyla sürdü.

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