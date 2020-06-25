Riot Games’ten Covid-19 bağış kampanyası

Riot Games, tüm dünyada aylık 100 milyon kişi tarafından oynanan League of Legends oyununda önümüzdeki dört hafta boyunca devam edecek bir bağış kampanyası düzenliyor. Bu süre boyunca oyun içindeki karakterler Hemşire Akali, Doktor Kennen, Cerrah Shen ve diğer bağlantılı içeriklerden elde edilen gelirlerin tamamı, ilgili tarafsız kurumlar aracılığıyla tüm dünyadaki sağlık çalışanları ve virüsten olumsuz etkilenen ailelere aktarılacak.

Bağış kampanyası 25 Haziran 2020 saat 23.00'da başlayacak ve 23 Temmuz 2020 saat 23.00'da sona erecek. Bu süre boyunca oyun içi mağazada bağış kampanyasına dahil tüm içerikler özel bir Toplumsal Etki Rozeti'yle işaretlenerek ayrıştırılacak.

Gelirlerinin tamamını bağışlanacağı "Sağlık personeli" temalı şampiyon ve kostüm içerikleri ise şöyle:

●Cerrah Shen Kostümü

●Cerrah Shen Renkleri

●Cerrah Shen Çerçeve ve Simge Seti

●Hemşire Akali Kostümü

●Hemşire Akali Renkleri

●Hemşire Akali Çerçeve ve Simge Seti

●Doktor Kennen Kostümü

●Doktor Kennen Renkleri

●Doktor Kennen Çerçeve ve Simge Seti

●Akali'den Sevgilerle! İfadesi

●Mega Bağışçı Paketi (yukarıdakilerin hepsini ve özel Mega Bağışçı Simgesi'ni içerir)

COVID-19’la mücadele kapsamında 650 bin dolar bağış toplandı

Riot Games, Covid-19 kapsamında kurumsal olarak gerçekleştirdiği yardımlara ek olarak, oyuncularını da yardım faaliyetlerine dahil ediyor. Yaklaşık bir ay önce Covid-19 yardımlaşma çalışmaları kapsamında uluslararası bir League of Legends etkinliğini hayata geçiren şirket, 48 saatlik Sezon Ortası Yayın Maratonu'nda dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların desteğiyle COVID-19 yardım çalışmaları için 630.000 doların üstünde bağış toplamıştı.



