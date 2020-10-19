realme 7 Pro ne zaman tanıtılacak? Özellikleri nasıl olacak?

realme, yeni ürünlerini Türkiye'ye getirmeye devam ediyor. Şirket, internet üzerinden yapacağı etkinlikte realme 7 Pro model yeni amiral telefonunun duyurusunu yapacak. Saat 14:00'te realme Türkiye'nin YouTube kanalında yapılacak canlı yayın ise realme Pazarlama Direktörü-Merve Yeniev ve Ürün Müdürü-Hasan Namlı’nın anlatımı ile gerçekleştirilecek.



Cihazın teknik özellikleri yarın belli olacak; ancak şu ana kadar cihazla ilgili en belirgin özellik, batarya kısmında gizli. 65W hızlı şarj teknolojisini kullanan ürün, sadece 34 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabiliyor.



Etkinlik sonrasında realme 7 Pro ile ilgili en güncel bilgilere bu sayfalardan ulaşabilirsiniz.



realme 7 serisi diğer telefonların da ilerleyen aylarda Türkiye pazarına sunulmas bekleniyor.



