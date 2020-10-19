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Teknoloji
Haber Giriş: 19.10.2020 - 13:19 | Son Güncelleme:

realme 7 Pro ne zaman tanıtılacak? Özellikleri nasıl olacak?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
realme 7 Pro ne zaman tanıtılacak? Özellikleri nasıl olacak?
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Türkiye pazarına girmesiyle birlikte kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran Çin merkezli Oppo'nun kardeş markası realme, yeni amiral telefonunu Türkiye'ye getiriyor. 20 Ekim yani yarın yapılacak etkinlikte realme 7 Pro'nun tanıtılması bekleniyor. Cihazın en dikkat çeken özelliği ise 65W hızlı şarj teknolojisine sahip olması.

realme, yeni ürünlerini Türkiye'ye getirmeye devam ediyor. Şirket, internet üzerinden yapacağı etkinlikte realme 7 Pro model yeni amiral telefonunun duyurusunu yapacak. Saat 14:00'te realme Türkiye'nin YouTube kanalında yapılacak canlı yayın ise realme Pazarlama Direktörü-Merve Yeniev ve Ürün Müdürü-Hasan Namlı’nın anlatımı ile gerçekleştirilecek. 

Cihazın teknik özellikleri yarın belli olacak; ancak şu ana kadar cihazla ilgili en belirgin özellik, batarya kısmında gizli. 65W hızlı şarj teknolojisini kullanan ürün, sadece 34 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabiliyor. 

Etkinlik sonrasında realme 7 Pro ile ilgili en güncel bilgilere bu sayfalardan ulaşabilirsiniz. 

realme 7 serisi diğer telefonların da ilerleyen aylarda Türkiye pazarına sunulmas bekleniyor. 

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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