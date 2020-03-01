PUBG oynarken hile yaptı, 10 yıl boyunca oyuna girişi engellendi

PUBG'de milyonlarca kullanıcı aynı anda oyuna girip saatlerce ekran başından ayrılmazken, oyunda hile yapıldığı yönünde söylentiler oyuna zarar verdiğinden oyun yönetimi hilecilere göz açtırmıyor. Hile tespiti için son teknolojiden faydalanan PUBG ekibi, son olarak PUBG Mobile'da hile yaptığını tespit ettiği bir oyuncuya 10 yıl ceza verdi. 10 yıl boyunca yasaklanan bu hesapla oyuna giriş mümkün olmayacak.



PUBG'nin diğer sürümlerine kıyasla mobil oyunda hileciler konusunda ciddi zafiyetlere sahip olan oyun, Project Ban Pan isimli özel bir projeyle bu algıyı değiştirmeye kararlı görünüyor. 10 yıl ceza verilen hesap da aslında bu proje çerçevesinde ortaya çıkarılmış durumda. Projenin detaylarının paylaşıldığı bir videoda karakterini sıradışı bir yöntemle görünmez hale getiren bir kişi suçüstü yakalanıyor. Yakalanan oyuncunun sıradışı yöntemiyse normal hilelerden daha farklıydı. Hileci, tamamen sıradan iki akıllı telefon kullanarak sistemi kandırmayı başarıyordu. Bu hilesi sayesinde oyuncu görünmez olup, rakiplerini böyle alt ediyordu.



Tencent’tan yapılan açıklamaya göre tüm platformlardaki hilecilerin neredeyse yüzde 95’i otomatik olarak oyunun güvenlik sistemleri tarafından cezalandırılmış durumda.



