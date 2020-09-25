MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriPUBG 8.3 güncellemesi yayınlandı: Yeni neler var?
GeriTeknoloji PUBG 8.3 güncellemesi yayınlandı: Yeni neler var?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 25.09.2020 - 07:24 | Son Güncelleme:

PUBG 8.3 güncellemesi yayınlandı: Yeni neler var?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PUBG 8.3 güncellemesi yayınlandı: Yeni neler var?
Abone Olgoogle-news

PUBG Sezon 8 sona yaklaşırken Güncelleme 8.3 konsolda ve Stadia sunucularındaki yerini aldı. Peki yeni güncelleme ile birlikte neler oyuna eklenecek?

PUBG Sezon 8 sona yaklaşırken Güncelleme 8.3 konsollar ve Stadia sunucularında kendini gösterdi. Bu güncelleme Takım Arkadaşı Savaş Göstergeleri, yardım takibi ve mesajlaşma dahil olmak üzere takım taktiklerini geliştirmek için birçok yenilik getiriyor.

Güvenilir ve gerçek Erangel haritasında artık harika deniz gezintileri yapacak olan vapurlar bulunuyor ve aynı zamanda oyuncunun Mavi Bölge’de kısa bir süre hasar almasını engelleyen ve oyunun kurallarını değiştiren Frekans Bozucu Çanta’yı da içeriyor. 

PUBG Labs Arena Modu nedir İçeriğinde neler var
PUBG Labs Arena Modu nedir? İçeriğinde neler var?

Son olarak, bu güncelleme ile ayrıca PUBG LABS'deki yeni Arena Modu tanıtıyor ve 64 kişilik, takım bazlı oyun deneyimi sunuyor. Arena Modu yalnızca sınırlı bir süre için kullanılabilecek.

VMworld 2020 bu kez kapılarını internette açıyor Dünya aylardır zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle de pandemi nedeniyle şirketler, dijital dönüşüm sürecine hızlıca adapte olmaya çalışırken, bu kapsamda kurumsal yazılımın öncü ve yenilikçi şirketi VMware, işletmelerin yanında yer alıyor ve pek çok çözümüyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geniş bir kitleye ulaşıyor. Bu kapsamda WMware Türkiye Ülke Direktörü Murat Mediceler ile pandemi sürecinde şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini ve 29 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde ilk kez internet üzerinden gerçekleştirilecek olan WMworld 2020 zirvesinin detaylarını konuştuk.(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle