PUBG 8.3 güncellemesi yayınlandı: Yeni neler var?

PUBG Sezon 8 sona yaklaşırken Güncelleme 8.3 konsollar ve Stadia sunucularında kendini gösterdi. Bu güncelleme Takım Arkadaşı Savaş Göstergeleri, yardım takibi ve mesajlaşma dahil olmak üzere takım taktiklerini geliştirmek için birçok yenilik getiriyor.



Güvenilir ve gerçek Erangel haritasında artık harika deniz gezintileri yapacak olan vapurlar bulunuyor ve aynı zamanda oyuncunun Mavi Bölge’de kısa bir süre hasar almasını engelleyen ve oyunun kurallarını değiştiren Frekans Bozucu Çanta’yı da içeriyor.

Son olarak, bu güncelleme ile ayrıca PUBG LABS'deki yeni Arena Modu tanıtıyor ve 64 kişilik, takım bazlı oyun deneyimi sunuyor. Arena Modu yalnızca sınırlı bir süre için kullanılabilecek.



