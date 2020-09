PUBG Labs Arena Modu nedir? İçeriğinde neler var?

Arena Modu, Erangel, Miramar veya Sanhok’ta birkaç bölünmüş bölgeden birine indiğiniz, 64 oyunculu ve squad temelli bir oyun. Kendi arenanızda zaferi elde etmek için diğer squad’lar ile savaşacaksınız. Kaybetmeniz durumunda takımınız 3 şanstan birini kaybedecek ve tüm şanslarınızı harcadığınızda eleneceksiniz. Zaferi elde ederek kaybedenlere göre daha güçlü bir konumda sonraki tura geçmeye çalışın. 3 veya daha az squad kaldığında bu squad’lar, kalan şans sayınızdan bağımsız olarak, kazananın her şeyi aldığı bir Ani Ölüm arenasına girecek.



Arena modunda, normal maçlara göre bazı farklar bulunuyor. Bunların en önemlisi, silahların dünyada belirmemesi. Bunun yerine, Teçhizat menüsü (varsayılan olarak L tuşu) üzerinden cephane satın almak için diğer oyuncuları eleyerek kazandığınız para birimini kullanmanız gerekecek. Ayrıca yere düşen takım arkadaşlarınız 5 saniye içinde canlandırılabilir ve bu, küçük çaplı yoğun çatışmalarda avantajınızı korumak için önemli.

Arenada hayatta kalmak için takım çalışması ve akıllı taktik kararlar gerekiyor. Arena Modu, bulunduğunuz araziye uygun teçhizat seçmekten, düşmanları görene kadar birbirinizin arkasını kollamaya ve saldırınızı koordine etmeye kadar birçok hususta takım çalışması ve iletişim becerilerinizi test edecek.



Tüm kurallara kısaca göz atalım:



*Her turda 2-3 squad, rastgele, bölünmüş bir alana girer.



*Her squad 3 şansla başlar ve tüm şanslarını harcadığında elenir.



*3 veya daha az squad kaldığında bu squad’lar, her bir squad’ın kalan şans sayısından bağımsız olarak, kazananın çorba parasını aldığı bir ani ölüm turuna girer.



*Dünyada silah belirmez. Her turda, Teçhizat menüsünden (L tuşu) silah satın almak için kullanılabilen puanlar kazanacaksınız.



*Eklentiler, kasklar ve yelekler gibi diğer eşyalar yine haritada belirir.



OYUN AYARLARI



*64 oyuncu (16 squad)

*Erangel, Miramar ve Sanhok

*Squad arkadaşı canlanma süresi: 5 saniye

*Daha yoğun oynanış için ayarlanmış mavi alan hızı

*Arenanızı kazandığınızda takımınızın yağma yapmak için 30 saniyesi olur

*Takımınız bir arenayı kazandığında veya öldürüldüğünde Gözlemci Modu Etkinleşir

Arena Modu, 2 hafta süresince oynanabilir olacak.

PC

1. Dönem: 24 Eylül 08:00 – 28 Eylül 10:00

2. Dönem: 1 Ekim 08:00 – 5 Ekim 10:00

Konsol

1. Dönem: 24 Eylül, bakımdan sonra – 28 Eylül 10:00

2. Dönem: 1 Ekim 08:00 – 5 Ekim 10:00