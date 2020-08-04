PS5 oyunları eski oyun kollarıyla çalışmayacak

Bu yıl oyun konsollarının yılı olacak. Sony, yeni oyun konsolu PlayStation 5 için son hazırlıklarını yaparken, Microsoft da boş durmuyor ve yeni oyun makinesi Xbox Series X için gün sayıyor. Bu yıl bitmeden oyun konsolu pazarında çetin bir savaş izleyeceğimizi söyleyebiliriz.

Diğer yandan vakit yaklaştıkça konsollarla ilgili yeni bilgiler de geliyor. PS5 konsollarında geriye dönük uyumluluk kapsamında PS4 oyunlarının da oynanabileceğini biliyoruz; ancak bu oyunlar dışında PS5 oyunlarını oynarken DualShock 4'ün PS5'lerde kullanılmayacağı öğrenildi.

DualSense

Oyuncular, God of War'dan Horizon Zero Dawn'a kadar geriye dönük uyumlu oyunları eski oyun kontrolcüsüyle oynamaya devam edecek. Ancak PS5 için geliştirilen oyunlarda yeni oyun kolu olan DualSense'in kullanılması gerekiyor.

PlayStation 5'in Aralık ayına kadar satışa sunulması bekleniyor. Diğer yandan yeni oyun konsolu için çıkacak oyunlar 10'ar dolar daha pahalı olacak. Ancak PS5 uyumluluğu olan PS4 oyunları ücretsiz olarak PS5'e güncellenebilecek.



