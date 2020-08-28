Predator Triton 500 Türkiye’de satışa sunuldu: İşte öne çıkan özellikleri

10. Nesil Intel Core i7-10750H işlemci ve Max-Q tasarımlı NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER GPU ile donatılan Predator Triton 500, 15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip. Ekrandan bahsetmişken 300 Hz IPS panel kullanan ürünün bu paneli, 3 ms tepki süresiyle öne çıkıyor.



sRGB renk gamının %100’ünü kapsayan ekran geniş açıdan izleme imkanı da sunuyor. NVIDIA G-SYNC teknolojisi de görüntü yırtılmalarını önlüyor ve gecikmeyi düşürüyor. 7,5 saatlik pil ömrü sunan ürün, hem iş hem de oyun bilgisayarı sınıfına giriyor.

Predator Triton 500; Killer Wi-Fi 6 AX1650i kablosuz bağlantı kontrolcüsü, E3100G ethernet kontrolcüsü ve Control Center 2.0 ile ağ bağlantı teknolojilerini destekliyor. 17,9 mm inceliğinde bulunan ürünün ağırlığı 2,1 kg seviyelerinde bulunuyor ve metal bir kasaya sahip. Kasanın ince çerçeveleri sayesinde ekran gövde oranı da %81’e ulaşıyor. Üründe 32 GB DDR4 bellek ve 1 TB NVMe RAID 0 SSD depolama bulunuyor. Depolama 2 TB’a kadar da arttırılabiliyor.



HDMI 2.0, Mini DisplayPort (mDP) veya USB-C Thunderbolt 3 bağlantı noktalarını kullanarak Triton 500’e birkaç ekstra monitör takılabiliyor. RGB aydınlatmalı klavyenin tuşlarında Predator yazı tipi kullanılması da bir detay. Klavyede şeffaf, içbükey WASD tuşları ile Turbo ve PredatorSense tuşları bulunuyor. Hız aşırtma için Turbo tuşu, yardımcı uygulamayı açmak içinse PredatorSense tuşu kullanılıyor.

Ürün, Max-Q Dynamic Boost teknolojisi ile CPU ve GPU arasında güç yönetimi yaparak, oyun oynamak gibi ekran kartı ağırlıklı iş yüklerinde 15W’a kadar gücü CPU’dan alıp GPU’ya aktarabiliyor. Bu sayede %10 seviyesine kadar oyun performansı artırılabiliyor.

Cihaz, Acer’ın Vortex Flow teknolojisinden yararlanıyor. Bu yeni tasarımda, özel olarak geliştirilen üç adet fan bulunuyor. Kasanın içinde stratejik noktalara yerleştirilen bu fanlar birlikte çalışarak hava akımını artırıyor ve gürültüyü azaltıyor. Bu sistem, fan hızını artıran CoolBoost teknolojisiyle destekleniyor. Oyuncular, PredatorSense UI üzerinden cihazlarının sıcaklık düzeyini görebiliyor ve fan hızını ayarlayabiliyor.

Predator Triton 500'in fiyatı 20.369 TL olarak belirlendi.



