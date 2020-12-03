PlayStation 5'in fotoğrafını satan dolandırıcılara dikkat!

Ülkemizde 8299 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan Sony PlayStation 5, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 'bulunamıyor'. Sony ekibinden yapılan son açıklamada yıl sonuna kadar stoklara yeni ürünlerin geleceği vurgulanırken, bugün için stok sorunu meydana geldiğinden 15 bin TL'ye varan fiyatlarla karşılaşılabiliyor.

Büyük e-ticaret sitelerinde dahi abartılı fiyatlarla satılan PS5'i sadece fotoğrafıyla satan dolandırıcılar da bulunuyor. Gerçekte PS5 satmayan, ancak tüketicinin cebindeki paraya göz koyan dolandırıcılar, şu günlerde büyüyen bir tehdit halini aldı.

Özellikle eBay gibi ikinci el ilanların bulunduğu internet sitelerinde bu sahte ilanların bolca olduğu belirtiliyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan eBay ise diğer kullanıcıları yanlış yönlendiren bu tür fırsatçı satıcıların cezalandırıldığını belirtirken, platformdan tüm PS5 fotoğraf listelemelerini kaldırdıklarını, satıcılarına karşı da uygun aksiyonları aldıklarını kaydetti.

Bu nedenle kesinlikle güvenilir olmayan platformlardan alışveriş yapmayın.