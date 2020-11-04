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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber GiriÅŸ: 04.11.2020 - 11:28 | Son GÃ¼ncelleme:

PlayStation 5 Türkiye'de satÄ±ÅŸa çÄ±ktÄ±, tükendi

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PlayStation 5 Türkiye'de satÄ±ÅŸa çÄ±ktÄ±, tükendi
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Sony'nin uzun zamandÄ±r beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5, TÃ¼rkiye'de faaliyet gÃ¶steren bir e-ticaret sitesinde satÄ±ÅŸa sunuldu; bir saat iÃ§inde stok eritti.

Sony, 8299 TL'lik fiyat etiketiyle yeni oyun konsolu PlayStation 5'i 19 KasÄ±m tarihinde kullanÄ±cÄ±larla buluÅŸturacak. Ancak bugÃ¼nden Ã¶n sipariÅŸ yoluyla Ã¼rÃ¼nÃ¼ satan e-ticaret sitelerine de rastlÄ±yoruz. TÃ¼rkiye'de faaliyet gÃ¶steren Ã¼nlÃ¼ e-ticaret sitesinde bugÃ¼n Ã¶n sipariÅŸ yoluyla satÄ±ÅŸa sunulan disk sÃ¼rÃ¼cÃ¼lÃ¼ PS5, 8299 TL fiyat etiketine sahipti. Ancak ilanÄ±n yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden bir saat geÃ§meden Ã¶n sipariÅŸe aÃ§Ä±lan Ã¼rÃ¼nler 'tÃ¼kendi'.Â 

Sitede kaÃ§ adet PS5 Ã¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilinmezken, Sony'den de konuyla ilgili herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.Â

PlayStation 5 TÃ¼rkiyede satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±, tÃ¼kendi

4K Ã¶zellikli ekranlar iÃ§in 120 Hz Ã§Ä±kÄ±ÅŸ desteÄŸiyle gelen PS5, TÃ¼rkiye'de ilk etapta tek modeliyle piyasaya girecek. Disk sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ bulunmayan uygun fiyatlÄ± PS5 modeli ise gelecek yÄ±l satÄ±ÅŸa sunulacak.Â 

Sony'nin yeni oyun konsoluyla birlikte PS5 oyun fiyatlarÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Buradan detaylarÄ± Ã¶ÄŸrenebilirsiniz.Â 

Sony WH-1000XM4 incelemesi Sony, yeni nesil kablosuz kulak üstü kulaklÄ±ÄŸÄ± WH-1000XM4 model ürününü Türkiye'de satÄ±ÅŸa sundu. Ürünü yakÄ±ndan inceledik.
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