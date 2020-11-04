Sony, 8299 TL'lik fiyat etiketiyle yeni oyun konsolu PlayStation 5'i 19 KasÄ±m tarihinde kullanÄ±cÄ±larla buluÅŸturacak. Ancak bugÃ¼nden Ã¶n sipariÅŸ yoluyla Ã¼rÃ¼nÃ¼ satan e-ticaret sitelerine de rastlÄ±yoruz. TÃ¼rkiye'de faaliyet gÃ¶steren Ã¼nlÃ¼ e-ticaret sitesinde bugÃ¼n Ã¶n sipariÅŸ yoluyla satÄ±ÅŸa sunulan disk sÃ¼rÃ¼cÃ¼lÃ¼ PS5, 8299 TL fiyat etiketine sahipti. Ancak ilanÄ±n yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden bir saat geÃ§meden Ã¶n sipariÅŸe aÃ§Ä±lan Ã¼rÃ¼nler 'tÃ¼kendi'.Â



Sitede kaÃ§ adet PS5 Ã¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilinmezken, Sony'den de konuyla ilgili herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.Â

4K Ã¶zellikli ekranlar iÃ§in 120 Hz Ã§Ä±kÄ±ÅŸ desteÄŸiyle gelen PS5, TÃ¼rkiye'de ilk etapta tek modeliyle piyasaya girecek. Disk sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ bulunmayan uygun fiyatlÄ± PS5 modeli ise gelecek yÄ±l satÄ±ÅŸa sunulacak.Â



Sony'nin yeni oyun konsoluyla birlikte PS5 oyun fiyatlarÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Buradan detaylarÄ± Ã¶ÄŸrenebilirsiniz.Â



