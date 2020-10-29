PS5 oyun fiyatları Türkiye'de kaç TL?

Sony, ilerleyen haftalarda yeni oyun konsolu PlayStation 5'i Türkiye'ye getiriyor. Peki PS5 oyun fiyatları nasıl olacak?
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Demon’s Souls Remake 619,00 TL
Demon’s Souls Remake Deluxe 779,00 TL
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Destruction AllStars 619,00 TL
Destruction AllStars Deluxe 699,00 TL
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Spider-Man: Miles Morales 459,00 TL
Spider-Man: Miles Morales Ultimate 619,00 TL
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Sackboy: A Big Adventure 539,00 TL
Sackboy: A Big Adventure Deluxe 699,00 TL
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Godfall 569,00 TL
Godfall Deluxe 709,00 TL
Godfall Ascended 799,00 TL
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Call of Duty: Black Ops Cold War 569,00 TL
Call of Duty: Black Ops Cold War Ultimate 669,00 TL
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Assassin’s Creed Valhalla 499,00 TL
Assassin’s Creed Valhalla Gold 599,00 TL
Assassin’s Creed Valhalla Ultimate 649,00 TL
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Far Cry 6 499,00 TL
Far Cry 6 Gold 599,00 TL
Far Cry 6 Ultimate 649,00 TL
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Hitman 3 499,00 TL
Hitman 3 Deluxe 639,00 TL
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Watch Dogs: Legion 499,00 TL
Watch Dogs: Legion Gold 599,00 TL
Watch Dogs: Legion Ultimate 649,00 TL
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Diğer yandan Sony, Nisan ayında yapacağı zammı pandemi nedeniyle 6 ay ertelemeye karar vermişti ve o gün nihayet geldi.
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29 Ekim tarihinden itibaren PlayStation Plus abonelik ücretleri bakın nasıl olacak?
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12 Aylık PS Plus aboneliği - 240 TL
3 Aylık PS Plus aboneliği - 100 TL
1 Aylık PS Plus aboneliği - 40 TL
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29 Ekim tarihine kadar fiyatlar nasıl?
PlayStation Plus 1 aylık abonelik: 24 TL
PlayStation Plus 3 aylık abonelik: 75 TL
PlayStation Plus 12 aylık abonelik: 180 TL
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Diğer yandan Kasım ayında satışa çıkacak olan ve ülkemizde 8299 TL'ye satılacak Sony PlayStation 5'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Ancak bu fotoğraflara bakıldığında konsolun oldukça büyük bir yapıda geldiği görülüyor.
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Bu fotoğrafta da görüldüğü üzere aslında büyük bir oyun makinesi bizi bekliyor.
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PS5 iki farklı model olarak geliyor. Disk sürücülü sürümün 39 x 10.4 x 26 cm ebatlarında olduğunu biliyoruz.
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PS5 gerçekten de büyük. Öyle ki PS4 ve Xbox One'ın ilk modelleriyle kıyaslandığında daha kalın ve genel anlamda daha büyük göründüğü söylenebilir.
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Kutu içeriğinde bir de stand yer alıyor. Bu sayede konsol, hem dikey hem de yatay şekilde durabilecek.
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Disk sürücüsü bulunmayan modelin ise nispeten daha ince bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.
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PlayStation 5, 12 Kasım tarihinden itibaren başta ABD, Japonya olmak üzere Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Türkiye'ye ise bir hafta sonrasında yani 19 Kasım'da gelecek.
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Gelelim fiyatlara.. Yeni nesil konsolun Blu-ray disk sürücülü model 499 dolar; disk sürücüsüz olan dijital modeli ise 399 dolar olacak.