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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 18.03.2020 - 09:10,Son Güncelleme:/

PlayStation 5 için kritik gün: Bugün resmen açıklanıyor!

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PlayStation 5 için kritik gün: Bugün resmen açıklanıyor!
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Oyuncuların uzun süredir dört gözle beklediği Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 için bugün kritik bir gün; zira şirket, PS5'le ilgili bugün çok önemli bir zirve yapacak ve yeni konsol ve bu konsol için geliştirilecek oyunlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.

Bu yıl tanıtılması beklenen PlayStation 5 için bugün önemli bir gün. PS5’in baş sistem mimarı Mark Cerny, bugün TSİ 19.00'da yeni oyun konsoluyla ilgili önemli açıklamalarda bulunacak ve yeni konsolla ilgili daha çok fikrimiz olacak.

AMD'nin üçüncü jenerasyon Zen mimarisini kurulu 8 çekirdekli işlemciden güç alan ve 9 teraflop'luk güç kullanan cihazın grafik tarafında da yine AMD imzası var. Radeon Navi ailesini kullanacak olan PS5, 4K çözünürlüğü standart hale getiriyor. Hatta oyuncular, 8K seviyesine dahi çıkış yapabiliyor.

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PS5'in üretim maliyetinin birim başına 450 dolar seviyelerinde olduğu biliniyor. PS4'te bu kalem, 381 doplardı.

Bu rakamlara bakıldığında PS5'in 470 dolardan satışa sunulması şaşırtıcı olmayacak. Ancak ürünün Türkiye'deki fiyat etiketini tahmin etmek bugünden oldukça güç.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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