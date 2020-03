Xbox Series X: İşte Microsoft'un yeni oyun konsolu

2020 yılında oyun dünyası hayli hareketlenecek gibi görünüyor. Bir yandan Last of Us Part II gibi uzun süredir beklenen oyunlar piyasaya çıkacakken, diğer yandan da bu oyunlara ev sahipliği yapacak en yeni konsollar karşımızda olacak. Sony PlayStation 5'in en güçlü rakibi olacak olan Xbox Series X, üst seviye donanım özellileriyle de dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Bu yılın sonlarında duyurusunun yapılması planlanan Xbox Series X, her biri 3.8 GHz hızında çalışacak 8 çekirdekli özel 7 nm AMD Zen 2 işlemciden gücünü alacak. Toplamda 12 teraflops AMD RDNA 2 GPU (ekran kartı) üzerine kurulacak olan platform, beraberinde 16 GB GDDR6 bellek ile gelecek.

1 TB kapasiteye sahip ve hızıyla bilinen NVMe SSD depolama çözümüne de sahip olması beklenen ürün, oldukça sessiz ve serin bir ortamda çalışacak. Öyle ki, 130 mm fan ile konsolun serin tutulacağı söylenebilir. Böylece 4K çözünürlükte 60 FPS oyun oynamak artık bir standart olacakken, 4K 120 FPS seviyesinde oyunları oynamak da mümkün olacak.

Cihazda disk sürücüsü de bulunuyor. UHD Blu-Ray optik sürücü ile birlikte çalışan cihazın toplam hafızası da artırılabilecek. 1 TB harici depolama kartı ile bu mümkün görünüyor.