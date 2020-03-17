MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXbox Series X: İşte Microsoft'un yeni oyun konsolu
GeriTeknoloji Xbox Series X: İşte Microsoft'un yeni oyun konsolu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 17.03.2020 - 08:49,Son Güncelleme:/

Xbox Series X: İşte Microsoft'un yeni oyun konsolu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Xbox Series X: İşte Microsoft'un yeni oyun konsolu
Abone Olgoogle-news

Sony ve Microsoft bu yıl kılıçlarını kınından çıkarıyor ve yeni oyun konsollarını satışa sürmeye hazırlanıyor. Sony cephesinde PlayStation 5 beklenirken, Microsoft ise Xbox Series X isminde yepyeni bir konsolu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Peki Microsoft'un oyun konsolunun teknik özellikleri nasıl olacak?

2020 yılında oyun dünyası hayli hareketlenecek gibi görünüyor. Bir yandan Last of Us Part II gibi uzun süredir beklenen oyunlar piyasaya çıkacakken, diğer yandan da bu oyunlara ev sahipliği yapacak en yeni konsollar karşımızda olacak. Sony PlayStation 5'in en güçlü rakibi olacak olan Xbox Series X, üst seviye donanım özellileriyle de dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Bu yılın sonlarında duyurusunun yapılması planlanan Xbox Series X, her biri 3.8 GHz hızında çalışacak 8 çekirdekli özel 7 nm AMD Zen 2 işlemciden gücünü alacak. Toplamda 12 teraflops AMD RDNA 2 GPU (ekran kartı) üzerine kurulacak olan platform, beraberinde 16 GB GDDR6 bellek ile gelecek.

1 TB kapasiteye sahip ve hızıyla bilinen NVMe SSD depolama çözümüne de sahip olması beklenen ürün, oldukça sessiz ve serin bir ortamda çalışacak. Öyle ki, 130 mm fan ile konsolun serin tutulacağı söylenebilir. Böylece 4K çözünürlükte 60 FPS oyun oynamak artık bir standart olacakken, 4K 120 FPS seviyesinde oyunları oynamak da mümkün olacak.

Cihazda disk sürücüsü de bulunuyor. UHD Blu-Ray optik sürücü ile birlikte çalışan cihazın toplam hafızası da artırılabilecek. 1 TB harici depolama kartı ile bu mümkün görünüyor.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle