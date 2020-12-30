PlayStation 5 bir ay içinde 3.4 milyon sattı

Ülkemizde 8299 TL'ye satışa sunulan, ancak stokların tükenmesiyle birlikte 15 bin TL'ye varan fiyatlarla satılan Sony PS5, Türkiye'de olduğu gibi dünya genelinde de büyük ilgi görüyor.

Digitimes'ın raporuna göre PS5, satışa sunulmasıyla birlikte ilk 4 hafta içinde 3.4 milyon adet satış yaptı. 2021 yılıyla ilgili de bir öngörüde bulunan rapor, satışların toplamda 18 milyon adedi bulabileceğine dikkat çekiyor.

PS5'e güç veren işlemcilerin mimarı AMD de 2021 yılında PS5 üretiminin artacağını doğrularken, bu kararın alınmasındaki en önemli etken stok sıkıntısı. Stoklara yeterli seviyede PS5 gelmediğinden ürün karaborsaya düşüyor ve piyasa fırsatçıların eline kalıyor.



Ancak bu yüksek fiyatlara rağmen ülkemizde PS5 stoklarının tükenmesi ise düşündürücü.

Sony ile birlikte Microsoft da Xbox Series S ve Xbox Series X konsollarını satışa sundu. Xbox Series X'in fiyatının PlayStation 5 ile aynı olması ise (8299 TL) dikkat çekti.

Diğer yandan ülkemizde PS5'in disk sürücülü modeli satılıyor. Disk sürücüsü bulunmayan diğer modelin gelecek yıl ülkemize gelmesi bekleniyor. Bu model, daha uygun bir fiyata sahip olacak.





