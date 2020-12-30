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Teknoloji
Haber Giriş: 30.12.2020 - 08:19 | Son Güncelleme:

PlayStation 5 bir ay içinde 3.4 milyon sattı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
PlayStation 5 bir ay içinde 3.4 milyon sattı
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Sony'nin geçtiğimiz haftalarda dünya genelinde satışa sunduğu yeni oyun konsolu PlayStation 5, ilk 4 haftasında 3.4 milyon adet satmayı başardı. Bu rakamın 2021 yılında 18 milyonu geçmesi bekleniyor.

Ülkemizde 8299 TL'ye satışa sunulan, ancak stokların tükenmesiyle birlikte 15 bin TL'ye varan fiyatlarla satılan Sony PS5, Türkiye'de olduğu gibi dünya genelinde de büyük ilgi görüyor.

Digitimes'ın raporuna göre PS5, satışa sunulmasıyla birlikte ilk 4 hafta içinde 3.4 milyon adet satış yaptı. 2021 yılıyla ilgili de bir öngörüde bulunan rapor, satışların toplamda 18 milyon adedi bulabileceğine dikkat çekiyor.

PS5'e güç veren işlemcilerin mimarı AMD de 2021 yılında PS5 üretiminin artacağını doğrularken, bu kararın alınmasındaki en önemli etken stok sıkıntısı. Stoklara yeterli seviyede PS5 gelmediğinden ürün karaborsaya düşüyor ve piyasa fırsatçıların eline kalıyor.

PlayStation 5 bir ay içinde 3.4 milyon sattı

Ancak bu yüksek fiyatlara rağmen ülkemizde PS5 stoklarının tükenmesi ise düşündürücü.

Sony ile birlikte Microsoft da Xbox Series S ve Xbox Series X konsollarını satışa sundu. Xbox Series X'in fiyatının PlayStation 5 ile aynı olması ise (8299 TL) dikkat çekti.

Diğer yandan ülkemizde PS5'in disk sürücülü modeli satılıyor. Disk sürücüsü bulunmayan diğer modelin gelecek yıl ülkemize gelmesi bekleniyor. Bu model, daha uygun bir fiyata sahip olacak.


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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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