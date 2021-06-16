Philips Vakfı 2020 Yıllık Raporu yayınlandı

Philips Vakfı Başkanı Margot Cooijmans, “2020 yılı, COVID-19’a karşı dünyada kaliteli sağlık hizmetlerine erişimin önemini vurgulayan bir sene oldu. Dünya genelindeki yardım faaliyetlerimize duyulan acil ihtiyaç çok fazlaydı. 2020 yılında bizlerle güçlerini birleştirerek bize zamanında destek olan ve kalıcı bir değişim sağlayan tüm iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Misyonumuzu aksiyona dönüştürmek için bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji ile projelere destek olan Philips çalışanlarına ve Philips Vakfı’na da gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

COVID-19 kapsamındaki çalışmalar

2020 yılının başında COVID-19’un etkileri dünya geneline yayılırken Philips Vakfı da toplumlara destek çalışmalarını hızlandırdı. Kuruluşun Yıllık Raporunda, Çin’den Güney Afrika’ya, İtalya’dan Türkiye’ye dünyanın hemen her yerinde COVID-19’un etkilerini en aza indirmek için yürütülen çalışmalara vurgu yapılıyor. Philips Vakfı’nın COVID-19 ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği projeler web sitesi üzerinden incelenebiliyor.

Kuruluşun Yıllık Raporunda vurgulanan önemli örneklerden bazıları:

Salgınları tespit etmek için makine öğrenimi ve yapay zekâ (Afrika) - Afrika’da COVID-19 salgınlarını tespit etmek ve kontrol altına almak için sağlık sistemlerinden alınan veriler de dahil olmak üzere dijital varlıkların erişilebilirliğini, birlikte çalışmasını ve yeniden kullanımını geliştirmeyi hedefleyen bir Virüs Salgını Veri Ağı kurmak için Philips Vakfı bağışta bulundu.



Yoğun bakım ünitelerinin hızlı biçimde kurulması (İtalya ve Lübnan) - COVID-19’un yerel sağlık altyapılarını tehdit ettiği yerlere hızlı biçimde kurulabilen 20 yataklı mobil yoğun bakım üniteleri oluşturmak için Philips Vakfı tedarik desteğinde bulundu. AFAS Vakfı ve Noaber Vakfı’nın finansal yardımlarıyla bu ünitelerden ikisi İtalya’da Lombardy bölgesinde ve Sardinya adasında kuruldu. Philips Lübnan, Lübnan Ordusu ve AB İnsani Yardım Bürosu (ECHO) kuruluşunun iş birliği ile bir başka üniteyi de Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta kurdu.



Philips Vakfı, Philips Türkiye ve Türkiye Acil Tıp Derneği iş birliği ile hastanelerin acil ve yoğun bakım servislerine mobil ultrason bağışı ile destek oldu

Philips Vakfı ve COVID-19’a karşı yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, “Acil ve yoğun bakım servislerine kolaylığın yanı sıra, hız sunan mobil ultrason cihazımız ve tele-sağlık çözümümüz başta olmak üzere COVID-19 mücadelesine destek olmaktan gurur duyuyoruz. Sağlık profesyonellerini desteklemek amacıyla Philips Vakfı iş birliği ve Türkiye Acil Tıp Derneği yönlendirmesiyle hastanelerin acil servislerine mobil ultrason ürünlerimizi bağışladık. Sağlık sistemini desteklemenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bu konudaki sorumluluğumuzun farkındayız. Mobil ultrason çözümleri ambulanslar, hastaneler ve acil servisler de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılıyor. Philips Vakfı’na sağlamış oldukları bu anlamlı destek için yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Philips Vakfı, COVID-19’a karşı çalışmalarının yanı sıra yeni projeler başlatmayı ve mevcut projeleri devam ettirmeyi de başarıyla sürdürüyor. Öne çıkan iki projeden biri Philips Vakfı’nın UNICEF ile ortak girişimi olan Kenya’daki ‘Üretici İnovasyonu’ projesinin fonlanması ve desteklenmesi, diğeri ise İngiliz hayır kurumu Global Action Plan ile iş birliği yaptığı ‘Okullar İçin Temiz Hava’ projesinin başlatılması.

Kenya’daki Üretici İnovasyonu: Bu proje, yerel ihtiyaçları karşılayan çözümler oluşturmak ve üretmek için yerel uygulamalı inovasyonu ve girişimciliği teşvik ederek kaynakların yetersiz olduğu ortamlarda daha iyi bir “anne, yeni doğan ve çocuk sağlığı merkezi” tesis etmeyi hedefleyen, ‘sistemi içeriden değiştiren’ bir girişim. Projenin ‘Üretici Alanı’, Nairobi Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin kullanımı için dijital ekipmanlarla donatıldı. Philips Vakfı’nın desteği ve Philips’in verdiği eğitimlerle projede 19 tıbbi cihaz prototipi geliştirildi.



Okullar İçin Temiz Hava Projesi: Bu proje de Birleşik Krallık’taki ve İrlanda Cumhuriyeti’ndeki okullara, öğretmenlere, velilere ve yerel yetkililere okulların çevresindeki hava kirliliğiyle mücadele etmek için onaylı bir aksiyon planı sağlamayı amaçlıyor. Dış ortamdaki hava kirliliğini yarı yarıya azaltmanın akciğer fonksiyon bozukluğu yaşayan çocuk sayısında %20 ila %50 düşüş sağlayabileceğini gösteren kanıtlar [1] ile proje geniş bir kabul gördü ve İspanya’da da hayata geçirilmesi planlanıyor.



Yeni yol haritası

Philips Vakfı 2020 yılında stratejik bir karar alarak çözüm üretimini ve büyümeyi kolaylaştırmak için Philips’in inovasyon konusundaki uzmanlığından ve kaynaklarından faydalanacak şekilde sosyal girişimcilerle iş birliklerine odaklandı. Bu yeni model sağlık hizmetlerine uygun maliyetli erişim sağlayan sağlık teknolojilerinin ve sürdürülebilir çözümlerin geliştirmesini amaçlıyor.