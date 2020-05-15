Perakende fikir önderleri dijital etkinlikte bir araya geldi

Covid-19 salgınıyla birlikte perakendecilik anlayışı yeni dinamikler kazanmaya başladı. Tüketici deneyimi ve online talepler sürekli değişim içinde. Bu çerçevede, perakendedeki dönüşümü lider oyuncularla ele alan ve sektörün geleceğine ışık tutan “Perakendede Yeni Dengeler, Yeni Yaklaşımlar” dijital etkinliği düzenlendi. Geleceğin perakende dünyasını şekillendirecek uygulamaların ele alındığı online etkinlikte Microsoft, Inveon, Invent Analytics ve Repzone şirketlerinden uzmanlar sunumlarını gerçekleştirdi.

600 kişiyi ağırlayan ve perakende sektörünün geleceğini ele alan etkinlikte Perakendede Gelecek Adımlar, Yeni Dönemde Global E-ticaret Dinamikleri, Yapay Zeka Destekli Talep Tahmini ve Envanter Optimizasyonu, Saha Satış Sistemleri, Amerika ve Türkiye’de En Çok Talep Edilen Özellikler konuları tartışıldı. Etkinlikte Çakır’ın ‘Perakendede Dönüşüm’ başlığıyla bir sunumu gerçekleşti. Dijital etkinliğin bir sonraki konu başlıkları ise ‘Finans’ ve ‘Üretim’ sektörüyle ilgili olacak.