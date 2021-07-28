Penta Teknoloji ve Adobe’den katma değerli entegrasyon projesi

Penta Teknoloji, başta Photoshop, Illustrator, Indesign, After Effects ve Acrobat olmak üzere Adobe ile birlikte gerçekleştirdiği web servis entegrasyonu sayesinde abonelik ürünleri için tüm sipariş, faturalama ve müşteri yönetimi süreçlerini otomatikleştirdi.

Penta Teknoloji, “Adobe VIP Marketplace” lisanslama programına dahil olmasını takiben Adobe ile web servis entegrasyonunu tamamladı. Penta Teknoloji ve Adobe arasında hayata geçirilen bu iş birliği sayesinde, iş ortakları tüm sipariş ve müşteri yönetim süreçlerini, Penta Teknoloji’nin B2B e-ticaret platformu Bayinet üzerindeki “Penta Abonelik Yönetimi“ hizmeti üzerinden kolaylıkla takip edebiliyor.





Penta Teknoloji’nin dijitalleşmeyi şirket kültürü olarak benimsediğinin altını çizen Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, Adobe ile yapılan iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi: “Adobe ile gerçekleştirdiğimiz entegrasyon sayesinde aboneliklerin otomatik yenilenmesi, sipariş ve müşteri yönetimi süreçlerinin optimize edilmesi ve otomasyonun tüm süreçlere uygulanması gibi birçok avantajlar elde ettik. Dijitalleşmeye yaptığımız bu yatırımın, iş ortaklarımız ve son kullanıcılarımızın memnuniyetini artıracağına inanıyoruz. Bu entegrasyon ile iş ortaklarımızın iş yapış süreçlerini iyileştirerek, katma değerli iş geliştirme faaliyetlerine daha çok zaman ayırabilmelerine olanak sağlamayı hedefliyoruz. Dağıtıcısı olduğumuz markalarla imza attığımız dijitalleşme çalışmalarındaki tecrübelerimizden faydalanarak hayata geçirdiğimiz bu projeyi, iş ortaklarımızın hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. İş ortaklarımızın üretici iş birliklerimizden, e-ticaret ve pazar yerlerinde iş hacmini destekleyen entegrasyonlarımızdan ve katma değerli hizmetlerimizden daha fazla yararlanabilmesi için elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. Penta Teknoloji olarak geçtiğimiz Mayıs ayında tamamladığımız halka arz sürecinin ardından, katma değerli hizmetlerimiz, güçlü insan kaynağımız ve dijitalleşme yatırımlarımızla sektörümüzde öne çıkmayı ve ülke genelinde yaygın satış ağımızla istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdürüyoruz.”