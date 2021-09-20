Pandemi sosyal medya algoritmalarını değiştirir mi?

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Covid 19 salgınının başlangıcından itibaren Facebook, YouTube, Twitter ve diğer sosyal medya şirketleri, platformlarında yanlış bilgilerin dolaşması nedeniyle oldukça fazla eleştiri aldı. Geçtiğimiz günlerde YouTube’un baş ürün sorumlusu Neal Mohan, yayınladığı bir yazısında ise yanlış bilgi yayan videoları kaldırmanın sorunu kontrol altına almak için yeterli olmadığı belirtti. Peki yaşadığımız Infıdemik gelecekte sosyal medya uygulamalarında ne gibi değişikliklere neden olabilir? Teknoloji Yazarı Serap Torun anlatıyor...