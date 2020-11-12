Pandemi günlerinde PlayStation 5 yok satıyor

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Reuters'ın haberine göre 19 Kasım'da Türkiye pazarına girmesi beklenen Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5, dünyada yok satıyor. Konsolun disk sürücüsüz olan sürümü satışa çıkar çıkmaz tükenirken, satışların daha çok ön sipariş üzerinden olduğu ve konsolun ilk günden tükendiği belirtildi.

Sınırlı sayıda satışa sunulan PlayStation 5'in disksiz sürümü 400 ila 500 dolara Japonya'da satılırken, ülkedeki bazı bit pazarlarında bu fiyatların 900 dolara kadar çıktığı dikkat çekti.



Microsoft'un Xbox Series X ve S konsollarına da ilgi yoğun olurken, stokların yeterli gelmediği ve tedarik zincirinde pandemi nedeniyle aksaklıklar yaşandığı görülüyor. Bu nedenle sınırlı sayıda satılan konsollar, pandemi sürecinde de oyunculardan yoğun ilgi görünce hızlıca tükeniyor.

Türkiye'de 8299 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen PlayStation 5'in ilk etapta sadece disk sürücülü modeli satılacak. Disk sürücüsü bulunmayan modelin gelecek yıl satışa çıkacağı belirtilirken, herhangi bir tarih ise paylaşılmadı.