TÃ¼m dÃ¼nyada kÃ¼resel BT ekipleri, iÅŸ sÃ¼rekliliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla neredeyse kesintisiz Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resine ve sÄ±nÄ±rsÄ±z Ã¶lÃ§eklendirmeye olanak tanÄ±mak iÃ§in veri merkezlerinde ve bulutta kurulmuÅŸ teknolojiler sayesinde uzaktan Ã§alÄ±ÅŸmaya geÃ§iÅŸi sorunsuz hale getirmekten sorumlular. Teknoloji liderleri olarak odak noktasÄ± sadece iÅŸ sÃ¼rekliliÄŸini saÄŸlamaktan, mÃ¼thiÅŸ bir uzaktan Ã§alÄ±ÅŸma deneyimiyle birlikte iÅŸgÃ¼cÃ¼ verimliliÄŸini Ã¶lÃ§eklendirmeye doÄŸru deÄŸiÅŸiyor.ÂCitrix, kendi bÃ¼nyesinde bu doÄŸrultuda pandemi dÃ¶neminde oluÅŸan bazÄ± bulgularÄ± ve verileri aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Pandemi dÃ¶nemide kullaÄ±lan teknolojiler ve iÅŸgÃ¼cÃ¼ Ã¼retkenliÄŸine dair bazÄ± rakamlar ve bulgular ÅŸu ÅŸekilde:Â

Sanal masaÃ¼stÃ¼ altyapÄ±sÄ± kullanÄ±mÄ±nda %53 artÄ±ÅŸ oldu

Citrix ShareFile kullanÄ±lan iÅŸbirliÄŸi oturumlarÄ±nda %29 ve toplam kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ±nda %39 artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±

BÃ¼tÃ¼n ÅŸirket uzaktan Ã§alÄ±ÅŸmaya geÃ§erken, Citrix Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na hizmet veren BT Hizmet MasasÄ±na iletilen sorun bildirim hacminde %20 artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±.

Ekibin Ã¼retkenliÄŸi incelendiÄŸinde, MÃ¼ÅŸteri Memnuniyetinin deÄŸiÅŸmediÄŸini, hizmet seviyesi sÃ¶zleÅŸmelerine uyumluluÄŸunun %93â€™e yÃ¼kseldiÄŸini ve ortalama sorun Ã§Ã¶zme sÃ¼resinin %36 kÄ±saldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ä°ÅŸ sÃ¼rekliliÄŸi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ olarak Citrix kullanan mÃ¼ÅŸterilerin teknik destek talepleri %26 arttÄ±.

Bu dÃ¶nemde satÄ±ÅŸ, sipariÅŸ iÅŸleme ve finans gibi arka ofis operasyonlarÄ± iÅŸlem gerÃ§ekleÅŸtirme hÄ±zÄ± %25 arttÄ±.

HÄ±zlÄ± nabÄ±z Ã¶lÃ§me anketi, Ã§alÄ±ÅŸan nÃ¼fusun %31â€™inin aynÄ± Ã¼retkenlik seviyesinde olduÄŸu hissederken, %66â€™sÄ±nÄ±n uzaktan Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken kendilerini daha Ã¼retken hissettiÄŸini ve yalnÄ±zca %3â€™Ã¼nÃ¼n iÅŸyerinde daha Ã¼retken olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸini gÃ¶sterdi. Verimlilikle ilgili olarak en Ã§ok iÅŸe gidiÅŸ geliÅŸ sÃ¼resinin kÄ±salmasÄ± ya da ortadan kalkmasÄ±na atÄ±fta bulunuldu; bu durum, iÅŸlerine ve ailelerine daha fazla zaman ayÄ±rabilmeleri ÅŸeklinde kendini gÃ¶sterdi.

Seyahat yasaklarÄ±nÄ±n gelmesiyle birlikte ekip, liderlerine daha doÄŸrudan eriÅŸim saÄŸlayabildi. Bu durum aynÄ± zamanda, hÄ±zlÄ± karar alÄ±nmasÄ±nÄ± gerektiren durumlarda liderlerin toplantÄ±ya katÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamayÄ± da daha kolay hale getirdi.

Ã‡alÄ±ÅŸan merkezli bir kÃ¼ltÃ¼rden sÃ¼reÃ§ merkezli bir kÃ¼ltÃ¼re geÃ§iÅŸ var. Uzaktan Ã§alÄ±ÅŸan kÃ¼resel ekiplerde etkili olabilmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n, toplantÄ± ve katÄ±lÄ±m yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±, daha kÄ±sa ama daha sÄ±k ve daha hedefe yÃ¶nelik Ã§evrimiÃ§i toplantÄ±lar dÃ¼zenleyerek dijital dÃ¼nyaya gÃ¶re uyarlamalarÄ± gerekiyor ve bu modelin ivme kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz.

Citrix ayrÄ±ca zamanÄ±nda baÅŸlayan ve biten toplantÄ±larÄ±n yÃ¼zdesinin yÃ¼kseldiÄŸini fark etti.

Ekiplerin kameralarÄ±nÄ± aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ±, sanal kahve sohbetleriyle, akÅŸamÃ¼stÃ¼ sohbetleriyle, Ã¶ÄŸle yemekleriyle, yoga seanslarÄ±yla etkileÅŸime girdiklerini ve akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve evde eÄŸitim alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ±na ev sahipliÄŸi etmenin yanÄ± sÄ±ra, nefes ve meditasyon iÃ§in BilinÃ§li FarkÄ±ndalÄ±k OturumlarÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.