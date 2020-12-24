Oyun oynarken müzik ya da podcast dinliyoruz
Spotify verilerine göre, 2020 yılında oyun konsolları üzerinden müzik ya da podcast dinleme oranı dünya genelinde neredeyse yüzde 55 attı. Bu oran Türkiye’de daha da yüksek. Türkiye’de 2020 yılında oyunseverlerin oyun konsolları üzerinden müzik ya da podcast dinleme oranında yüzde 62’lik bir artış oldu.
Şirketin verilerine göre, oyun konsollarında müzik ya da podcast dinleme, 2020 yılında dünya genelinde yüzde 47, Türkiye’de ise yüzde 66 oranında artış ile en çok sabah erken saatlerde (06:00 -09:00) gerçekleşti. Yapılan analiz, Spotify entegrasyonu bulunan Xbox ve Playstation gibi oyun konsolları üzerinden gerçekleşen dinlenmelere dayanıyor.
Spotify 2020 Özeti kampanyasıyla, oyunseverlerin dünya genelinde neler dinlediklerini ortaya koyan en çok dinlenen sanatçı, albüm, şarkı, çalma listeleri ve podcast’leri açıkladı. İster bilgi almak için olsun ister şarkılara eşlik etmek ya da yalnızca bir şeyler çalmak için, insanlar 2020 yılında da dinlemeye devam etti ve gerek sanatçılar gerekse podcast yayıncıları üretmekten asla geri durmadı.
Peki 2020 yılında dünya genelinde ve Türkiye’de oyunseverlere oyun konsollarında hangi sanatçı ve podcast yayıncıları eşlik etti?
Spotify 2020 Özeti – Dünya Genelinde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenenler:
Dünya Genelinde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Sanatçılar:
Juice WRLD
XXXTENTACION
Travis Scott
Lil Uzi Vert
YoungBoy Never Broke Again
Dünya Genelinde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:
Billie Eilish
Halsey
Ariana Grande
Nicki Minaj
Dua Lipa
Dünya Genelinde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Şarkılar:
“The Box” - Roddy Ricch
“Blueberry Faygo” - Lil Mosey
“goosebumps” - Travis Scott
“ROCKSTAR” - DaBaby feat. Roddy Ricch
“Falling” - Trevor Daniel
Dünya Genelinde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Video Oyun Soundtrack’leri:
“Minecraft - Volume Beta” - C418
“Doom (Original Game Soundtrack)” - Mick Gordon
“DEATH STRANDING: Timefall” - DEATH STRANDING: Timefall
Dünya Genelinde Oyun Konsollarında En Popüler Podcast Yayınları:
The Misfits Podcast
The Joe Rogan Experience
Mom’s Basement
Archive
VIEWS with David Dobrick and Jason Nash
Spotify 2020 Özeti – Türkiye’de Oyun Konsollarında En Çok Dinlenenler:
Türkiye’de Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Sanatçılar:
Ezhel
Travis Scott
XXXTENTACION
Murda
Ben Fero
Türkiye’de Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:
Billie Eilish
Sezen Aksu
Zeynep Bastık
Didomido
Tones and I
Türkiye’de Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Şarkılar:
“Falling” - Trevor Daniel
“The Box” - Roddy Ricch
“goosebumps” - Travis Scott
“Dolunay” – Enes Batur
“Roses-Imanbek Remix” – Imanbek, SAINt JHN
Türkiye’de Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Video Oyun Soundtrack’leri:
The Witcher 3: Wild Hunt - Marcin Przybyłowicz
Interstellar (Original Motion Picture Soundtrack) - Hans Zimmer
The Witcher (Music from the Netflix Original Series) - Sonya Belousova
Türkiye’de Oyun Konsollarında En Popüler Podcast Yayınları:
O Tarz Mı?
Socrates Podcasts
KALT’ın Podcast’i
Fularsız Entellik
Umarim annem dinlemez
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