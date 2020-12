Oyun oynarken müzik ya da podcast dinliyoruz

Şirketin verilerine göre, oyun konsollarında müzik ya da podcast dinleme, 2020 yılında dünya genelinde yüzde 47, Türkiye’de ise yüzde 66 oranında artış ile en çok sabah erken saatlerde (06:00 -09:00) gerçekleşti. Yapılan analiz, Spotify entegrasyonu bulunan Xbox ve Playstation gibi oyun konsolları üzerinden gerçekleşen dinlenmelere dayanıyor.

Spotify 2020 Özeti kampanyasıyla, oyunseverlerin dünya genelinde neler dinlediklerini ortaya koyan en çok dinlenen sanatçı, albüm, şarkı, çalma listeleri ve podcast’leri açıkladı. İster bilgi almak için olsun ister şarkılara eşlik etmek ya da yalnızca bir şeyler çalmak için, insanlar 2020 yılında da dinlemeye devam etti ve gerek sanatçılar gerekse podcast yayıncıları üretmekten asla geri durmadı.

Peki 2020 yılında dünya genelinde ve Türkiye’de oyunseverlere oyun konsollarında hangi sanatçı ve podcast yayıncıları eşlik etti?

Spotify 2020 Özeti – Dünya Genelinde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenenler:

Dünya Genelinde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Sanatçılar:

Juice WRLD

XXXTENTACION

Travis Scott

Lil Uzi Vert

YoungBoy Never Broke Again



Dünya Genelinde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

Billie Eilish

Halsey

Ariana Grande

Nicki Minaj

Dua Lipa



Dünya Genelinde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Şarkılar:

“The Box” - Roddy Ricch

“Blueberry Faygo” - Lil Mosey

“goosebumps” - Travis Scott

“ROCKSTAR” - DaBaby feat. Roddy Ricch

“Falling” - Trevor Daniel



Dünya Genelinde Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Video Oyun Soundtrack’leri:

“Minecraft - Volume Beta” - C418

“Doom (Original Game Soundtrack)” - Mick Gordon

“DEATH STRANDING: Timefall” - DEATH STRANDING: Timefall



Dünya Genelinde Oyun Konsollarında En Popüler Podcast Yayınları:

The Misfits Podcast

The Joe Rogan Experience

Mom’s Basement

Archive

VIEWS with David Dobrick and Jason Nash



Spotify 2020 Özeti – Türkiye’de Oyun Konsollarında En Çok Dinlenenler:

Türkiye’de Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Sanatçılar:

Ezhel

Travis Scott

XXXTENTACION

Murda

Ben Fero



Türkiye’de Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

Billie Eilish

Sezen Aksu

Zeynep Bastık

Didomido

Tones and I



Türkiye’de Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Şarkılar:

“Falling” - Trevor Daniel

“The Box” - Roddy Ricch

“goosebumps” - Travis Scott

“Dolunay” – Enes Batur

“Roses-Imanbek Remix” – Imanbek, SAINt JHN



Türkiye’de Oyun Konsollarında En Çok Dinlenen Video Oyun Soundtrack’leri:

The Witcher 3: Wild Hunt - Marcin Przybyłowicz

Interstellar (Original Motion Picture Soundtrack) - Hans Zimmer

The Witcher (Music from the Netflix Original Series) - Sonya Belousova



Türkiye’de Oyun Konsollarında En Popüler Podcast Yayınları:

O Tarz Mı?

Socrates Podcasts

KALT’ın Podcast’i

Fularsız Entellik

Umarim annem dinlemez