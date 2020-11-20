Overwatch'ta Symmetra'nın restorasyon görevi başladı

17 Kasım'dan 30 Kasım'a kadar oyuncular kendi yollarını çizerek yedi yeni sprey, bir oyuncu simgesi ve yeni Marammat Symmetra epik kostümünden oluşan toplamda dokuz ödüle sahip olabilecek.

Vishkar Corp. kendi benliğine sahip ilk omnic olan Aurora'nın heykelini istemeden yıktığında, holografi mimarı Satya Vaswani (Symmetra olarak da bilinir) bir halkla ilişkiler felaketinden kaçınmak için bölgeye gönderiliyor.



Görevi, köye ne istiyorsa vermek; ancak o, bunun ne olduğunu bilmiyor. Tekhartha Zenyatta'nın tapınakta kalıp Aurora ve omnic inancını öğrenme davetini kabul eden Symmetra, bir anlayış, merhamet ve kabulleniş yolculuğuna çıkıyor. Sonunda hem köye hem Zenyatta’ya hem de kendisine kusursuz derecede kusurlu bir hediye bırakıyor.



