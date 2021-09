Oppo, Renovators 2021'in En İyi 10 Sanat Eseri'ni duyurdu

Haberin Devamı

Oppo, Gelişmekte Olan Sanatçılar Projesi'nin üçüncüsü olan Renovators 2021'de ilk 10'a kalan sanat eserlerini açıkladı. Işık temasıyla düzenlenen Renovators 2021'de genç sanatçılar 'Art Tech' ve 'Art Toy' olmak üzere iki yarışma kategorisinde yaratıcılıklarını ortaya koydular. Bir süredir başvuruları alan OPPO Renovators 2021'e dünya çapında 40 ülke ve bölgede bulunan binlerce genç sanatçı başvurdu. Teknoloji, insanlık, çevre koruma, biyoloji, tarih ve sosyal etkileşim gibi farklı alanlarda gelen 3.345 başvuru, inovasyon, sanat, fizibilite ve ifade düzeylerine göre değerlendirilerek ilk 10 seçildi.

OPPO Renovators 2021'in ilk 10'a kalan kazananları ve sanat eserleri;

Hengyue Zhao&Chengxiu Yin / 'Point to Planet: Perceiving Nature With Light' / 2021 Sanatsal Yaratıcılık Ödülü

Xinyi Zhao – 'DreamCatcher-O' / 2021 Tasarım Geleceği Ödülü

Ruofan Song – 'Time Traveler-Punk Superman-O' / 2021 Marka Başvuru Ödülü

Peter William Holden – 'AutoGene' / 2021 Yaratıcı Mükemmellik Ödülü

Luyang Wang – 'Global Youth Entrepreneurship Program' / 2021 Marka Başvuru Ödülü

Jianwen Li – 'A.I. Intelligent Space' / 2021 Yaratıcı Mükemmellik Ödülü

Ganquan Tan – 'Privacy Sonata 2.0' / 2021 Yaratıcı Mükemmellik Ödülü

Liang Xiao – 'Autonomy of Plants' / 2021 Yaratıcı Mükemmellik Ödülü

Werc – 'AR Graffiti' / 2021 Yaratıcı Mükemmellik Ödülü

Rongling Tang – 'Project: Cover Up' / 2021 Yaratıcı Mükemmellik Ödülü



Art Tech kategorisinde yer alan Hengyue Zhao ve Chengxiu Yin'in 'Point to Planet: Perceiving Nature With Light' eserinde iki sanatçı, insanlar olarak her gün gözden kaçırdığımız tüm görünmez ve sessiz süreçleri algılayarak doğayı nasıl anlayacağımızı araştırıyor. Art Toy kategorisinde yer alan Xinyin Zhao'nun 'DreamCatcher-O' eserinde Zhao, her hayalperesti dünyada parlayan bir ışık olarak görüyor ve hayallerini korumak için onlarla birlikte çalışarak onlara ulaşmayı hedefliyor.

Şirket ayrıca seçkin sanat eserlerinin Londra Tasarım Festivali'nde sergilenmesine imkan sunarak genç sanatçıları daha da hırslanmaları konusunda teşvik etti ve yeteneklerini bir sergi alanında ortaya çıkarmalarına olanak sağladı. Londra Tasarım Festivali'nde sergilenenler arasında Yuxian Qin'in ses ve görüntü arasında kentsel nüfusun kendi görsel doğal ses ortamlarını yaratmalarına olanak tanıyan 'Sounds of Nature' eseri ve Diszy Lee'nin yaşam, ölüm ve hayatta kalma hikayesini anlattığı 'Revival' eseri yer alıyor. Bununla birlikte 'Out with the Olds', 'Roar of the Sea · Sea Sensory Experience', 'Still Have To Squat Down For The Light', 'Artificial Galapagos', 'New Concept Nucleic Acid Scanner' ve 'Misunderstanding Façade' eserleri de Londra Tasarım Festivali'nde sergileniyor.