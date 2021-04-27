Oppo Reno 5 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte öne çıkan özellikleri

Oppo Reno 5 Türkiye'ye resmen geldi. 6.43 inç'lik büyük bir ekrana sahip olan ve AMOLED ekran yapısına sahip cihaz, 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 90 Hz ekran yenileme hızıyla dikkat çeken ve diğer yandan 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan Oppo Reno 5, 750 nit parlaklık seviyesi sunuyor. Bu sayede hemen her ortamda ekrandaki içerikleri rahat bir şekilde görebiliyorsunuz.

4G versiyonunda 2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 720G yonga seti kullanılmış. Ülkemizde 8GB LPDDR4x bellek ve 128GB UFS 2.1 depolama seçenekleri sunuluyor. Harici olarak depolamayı genişletme imkanı yer almamış.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.7 ana sensör 6 katmanlı bir lens sunuyor. Yanında 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde makro ve derinlik sensörleri yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Paket yapay zeka ile desteklenirken elektronik görüntü dengeleme başarılı bir iş çıkartıyor.

4300mAh kapasiteli batarya 50W SuperVOOC 2.0 ile destekleniyor. Reno5'te yer alan 50W hızlı şarj teknolojisi sayesinde Reno5'in %80'i 31 dakikada, %100'ü ise sadece 48 dakikada şarj oluyor.



Ayrıca QuickCharge ve 18W USB PD desteği de sunulmuş. Reno5 ayrıca kullanıcıya 8GB bellek ve 128GB depolama alanı sağlıyor.



Oppo Reno 5 modeli ülkemizde 4999TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.





Reno5 Teknik Özellikleri