Oppo Reno 5 incelemesi

Diğer Reno serisi telefon modellerinden farklı olarak Reno 5, turkuvaz renkte bir kutuya sahip. Kutu içeriğini açtığımızda ilk dikkatimi çeken nokta kılıfı da beraberinde kullanıcıya sunması. Bu açıdan ayrıca telefon kılıfına para vermeyecek olmak da kulağa hoş geliyor.

Diğer yandan kılıfımızın şeffaf olması da güzel. Çünkü Reno 5’in kasasını saklamayı hiç düşünmüyorum. Reno 5’in elimde tuttuğum bu modeli Oppo’nun Fantasy Silver adını verdiği özel bir renge sahip.



Kutunun alt kısmında ise şarj kablosu, kulaklık ve ve hızlı şarj adaptörü yer alıyor. Bazı telefon üreticilerinin aksine Oppo, kutu içeriğini daraltmamış. Şarj adaptörü ve kablolu kulaklık için ayrıca ücret ödemenize gerek yok.

Ancak kablosuz kulaklık almak isterseniz bu telefonla fazlasıyla verim alacağınız Oppo Enco Air kablosuz kulaklık modelini size önerebilirim. Bu kulaklığın detaylı incelemesine de yine hürriyet.com.tr’den ulaşabileceksiniz.



Tasarım

Kutu içeriğine baktık, şimdi biraz da telefonun tasarımından konuşalım. Reno 5’in ilk dikkatimi çeken yanı kasasının rengi oldu. Işıltılı siyah ve parlak gümüş olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. Benim elimdeki ise parlak gümüş kasalı modeli. Bu parlak gümüş kasanın üzerinde de ince bir doku var, üzerinde parmak izi de bırakmıyor. Kasa ışığı aldığı farklı açılar ölçüsünde size farklı renk alaşımları sunuyor.

Oppo'nun Reno Glow efekti sayesinde telefonun arka tarafı milyonlarca pırlanta gömülmüş gibi pırıl pırıl parlıyor. Bu açıdan çok şık bir kasa gerçekten de…



Ağırlığı 171 gram, gayet hafif bir telefon. Alt kısmında 3.5 mm kulaklık yuvası yer alıyor. Bu benim için önemli. En azından bu uçta bir kulaklığınız varsa ayrıca dönüştürücüye ihtiyacınız olmayacak. Bu girişin yanında da mikrofon hoparlör ızgarasını görüyoruz. Ve tabii ki USB Type-C girişiyle de cihazı hem şarj ediyor hem de veri alışverişini yapıyoruz.

Telefonun sağ kısmında güç butonu yer alıyor. Butonun içindeki yeşil çizgi de Oppo yeşilini simgeliyor. Oppo, hemen her telefon modelinde böyle ince dokunuşlar yapmayı seviyor. Ses açma/kapama ve SIM kart yuvası da Reno 5’in sol yan kısmında bulunuyor.



Ekran

Reno 5’in 6.4 inç büyüklüğünde bir AMOLEED ekranı var ve 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 90 Hz ekran yenileme hızı da çok daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Reno4'te %90,7 olan ekran/gövde oranı bu modelde %91,7'ye çıkıyor. Bu sayede uçtan uca bir ekran deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Bu arada ekranın beğendiğim bir özelliği de Her Zaman Açık Ekran özelliği… Bu özellik siz telefonu kullanırken ekranın kararmasını veya kapanmasını önlüyor.



Reno 5 kullanıcısına 8GB bellek ve 128GB depolama alanı sunuyor. microSD kart desteği ile toplam hafızayı artırabilmek de mümkün.

İşlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 720G tercih edilmiş. Bu işlemci, dengeli bir enerji tüketimi ile birlikte hızlı performans sunuyor. Uygulamaları yüksek performansta kullanabilirken; PUBG Mobile, Call of Duty Mobile gibi yeni nesil pek çok oyunu da akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz.



Kamera

Reno 5 kamera tarafında oldukça iyi bir telefon. Reno 5, tamamen yeni bir kamera sistemiyle birlikte geliyor ve bu sistemde 64MP arka dörtlü kamera düzeneği ve 44MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Reno 5'in en sevdiğim özelliklerinden biri AI Highlight video özelliği oldu. Yapay Zeka Vurgu video özelliği de diyebiliriz buna. Bu özellik, ortamdaki ışığı tespit ediyor ve portre video kalitesini bir üst düzeye yükseltiyor. Karanlık ortamlarda Ultra Gece Video Algoritmaları otomatik olarak devreye girerek sahneyi aydınlatıyor. Arkadan aydınlatma bulunan durumlarda ise Canlı HDR Algoritmaları fazla ışık alan bölgelerdeki ışığı azaltıyor.



Bir diğer dikkat çeken özellik ise Dual View Video... Bu özellik de hem ön hem arka kameraları aynı anda kullanarak çekim yapabilmenize olanak veriyor. Böylece siz ve çektiğiniz obje hiç uğraşmadan aynı video karesi içinde birbirine bağlanmış oluyor.



Son olarak 108 MP görüntü alabilen Reno 5 ile gün ışığında kaliteli portreler çekebiliyorsunuz. Gece Portresi özelliği de sinematik gece portreleri için kullanışlı bir çözüm.

Batarya

4310 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Reno 5, batarya ömrü söz konusu olduğunda da oldukça iddialı bir telefon olmuş. Ultra hızlı 50W hızlı şarj teknolojisi sayesinde Reno 5'i 31 dakika şarj ettiğinizde yüzde 80, 48 dakika şarj ettiğinizde ise yüzde 100 şarj etmiş oluyorsunuz. Bu kadar kısa sürede telefonu şarj edebilmek müthiş.



Yazılım

Yazılım tarafına gelelim. Reno 5, Oppo'nun geliştirdiği ColorOS 11.1 arayüzüyle geliyor. Android 11 temelinde çalışan bu arayüzle birlikte Android'in tüm özellikleri korunurken, kullanıcı arayüzü dilediğiniz gibi değişebiliyor. Oldukça kullanışlı bir arayüz. Oyun Alanı kısmı ise bu arayüzün önemli bileşenlerinden biri. Oyun oynarken mesajların ve aramaların sizi rahatsız etmesini engelleyebilir, oyun deneyiminizi iyileştirecek pek çok ince ayara da bu alandan ulaşabilirsiniz.

Oppo Relax’i de unutmayalım. Pozitif uyku düzenini ve rahatlamayı teşvik eden, huzur veren bir uygulama. Uygulamayı açın, kafanızı boşaltın, rahatlayın.

Sonuç

Sonuç itibariyle 4999 TL fiyat etiketiyle satılan Oppo Reno 5, sınıfının en iddialı telefon modellerinden biri olmayı başarmış. Kamera deneyiminden tutun da işlemci performansına ama özellikle de bataryası söz konusu olduğunda rakiplerini epey terletecek bir telefon olmuş.