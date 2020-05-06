OPPO Reno 3 ve Reno 3 Pro Türkiye'de! İşte özellikleri

Reno3 Serisi, yeni Ultra Video Sabitleme 2.0 video modunu sunarak Reno2'nin video keşif ve geliştirmelerini daha ileri noktaya taşıyor. Aynı zamanda Reno3 Pro'da video çekerken normalden %87 daha geniş görüş açısı yakalamak için Geniş Açı Sabitleme Modu da bulunuyor. Reno3 Pro, iç ve dış mekan fark etmeksizin sarsıntısız ve net fotoğraflar çekiyor.

Buna ek olarak, OPPO Reno3 Pro'daki video bokeh efekti ve akıllı video düzenleme mükemmel sonuçlar veriyor. Reno3 Pro'da bulunan akıllı video düzenleme yazılımı SoLoop, özelleştirilmiş şablonlara video klipler oluşturuyor. 90Hz ekranla birlikte, kullanıcılar video çekimi yapabiliyor.

OPPO Reno3 Pro'nun dörtlü arka kamera modülünde 48 MP ana kamera, 13 MP telefoto lens, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP siyah beyaz kamera bulunuyor. OIS'li Sony IMX586 sensöre sahip ana kamera, yeni IPS görüntü algoritması sayesinde görüntüleme efektini iyileştiriyor. 13MP telefoto lens 48MP ana kamera ile beraber 2x optik, 5x hibrit ve 20x digital zoom yapmasını sağlıyor. Ayrıca geniş açı lensi kullanarak geniş açıda da sabit fotoğraflar elde edebilirsiniz.

OPPO Reno3 Pro, ön kameralar açısından sektörün en yüksek piksel sayısına sahip ön kamera modüllerinden biri olan 32MP ultra net kamerayı kullanıyor. Selfie'leri net ve güzel hale getirmek için özelleştirilen Portrait Beautify 2.0, selfie çekerken ten rengini ve ışık durumunu algılıyor. Reno3 modelinde ilk kez ön kameraya Gece Modu algoritması ekleyen OPPO, geceleri selfie çekmek isteyenler için de farklı bir çözüm sunmuşa benziyor.



Fotoğraf ve videoları daha iyi görmek için Reno3 Pro'nun 90Hz hıza sahip ekranının parlaklığı 800nit'e ve maksimum parlaklığı 1100nit'e kadar çıkıyor. Güneş ışığı gibi tüm aydınlatma koşullarında ekran kolayca görülüyor. Maksimum 180Hz dokunma örnekleme oranı, kullanıcıların oyun ve videolar gibi uygulama senaryolarındaki taleplerini karşılayarak yumuşak dokunuşlarla bulanıklık olmadan oyun oynamasına olanak tanıyor.

Reno3 Pro'nun performansı önceki modellere göre önemli ölçüde iyileştirildi. Reno3 Pro'da 12GB bellek ve 256GB'a kadar artabilen dahili hafıza seçenekleri bulunuyor. Yazılım konusunda ise Reno3 Pro yeni ColorOS 7 sistemiyle birlikte geliyor. Kenarsız bir estetiğe sahip ColorOS 7 sistemi, yeni simgeleriyle renk doygunluğunu azaltıyor. Gün boyu koyu mod özelliği ve akıllı arka ışık mekanizmasıyla Reno3 Pro, gözleri korumak için çeşitli kullanım senaryolarına uyum sağlıyor.

ColorOS 7 ile Reno3 Serisi, geliştirilmiş bir oyun performansı ile etkileyici ve akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Hyper Boost, dokunmatik optimizasyon ve kare hızı optimizasyonu ile gecikmeyi azaltıyor; oyunların daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Dokunmatik optimizasyon sayesinde güç azaldığında bile dokunma tepkisi hızlı kalıyor, gereksiz işlemleri azaltırken dokunmatik tarama sıklığını artırıyor. Ayrıca, kare hızlarını optimize etmek için senaryoları tespit edip tahmin ederek sistem kaynaklarını yeniden bir araya getiriyor. Böylece oyunlar ağır yüklenme senaryolarında bile daha sorunsuz çalışıyor. Bunlara ek olarak Elevoc algoritması ile Reno3 Serisi, oyun esnasında yapılan sesli sohbetlerde oyuncuların birbirine çok yakın olmasından kaynaklanan gürültüyü de ortadan kaldırabiliyor.



Oppo Reno 3 Pro tavsiye edilen satış fiyatı 6.599TL oldu.



