MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriOppo Find X2 geliyor! Tanıtım tarihi belli oldu
GeriTeknoloji Oppo Find X2 geliyor! Tanıtım tarihi belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 26.02.2020 - 07:25,Son Güncelleme:/

Oppo Find X2 geliyor! Tanıtım tarihi belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oppo Find X2 geliyor! Tanıtım tarihi belli oldu
Abone Olgoogle-news

Mobil Dünya Kongresi'nin virüs salgını nedeniyle iptal edilmesinin ardından kendi etkinliğini ertelemek zorunda kalan Çinli teknoloji üreticisi Oppo, beklenen yeni amiral telefonu Find X2 serisinin tanıtımını video konferansıyla 6 Mart Cuma günü gerçekleştirecek.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, merakla beklenen toplantı herkese açık olarak Oppo’nun Youtube kanalından Türkiye saati ile 12:30'dan itibaren canlı olarak yayınlanacak. 

Find X2 serisi, yenilikçi Oppo markasının DNA'sının kalbinde yer alıyor. OPPO, yeni Find X2 serisini üretmek için Ar-Ge'ye yatırım yaptı. Find X2 serisi, çözünürlük, ekran yenileme hızı, renk ve yüksek dinamik aralığı ile dikkat çekecek. 

Oppo, gelişmiş fotoğrafçılık teknolojilerine olan yatırımlarını da sürdürüyor. Özelleştirilmiş bir amiral gemisi görüntü sensörü ile donatılan Find X2 Pro, fotoğrafçılık konusunda da önemli yeniliklerle gelecek. 

Find X2 serisinin diğer yenilikleri ve çarpıcı özellikleri, 6 Mart’ta gerçekleşecek canlı video konferansta açıklanacak.

ViewSonic monitör incelemesi Oyun monitorleriyle yakından tanınan bir isim olan ViewSonic’in yeni monitorü VX2758-C-mh Doom oynadık.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle