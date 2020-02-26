Oppo Find X2 geliyor! Tanıtım tarihi belli oldu

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, merakla beklenen toplantı herkese açık olarak Oppo’nun Youtube kanalından Türkiye saati ile 12:30'dan itibaren canlı olarak yayınlanacak.

Find X2 serisi, yenilikçi Oppo markasının DNA'sının kalbinde yer alıyor. OPPO, yeni Find X2 serisini üretmek için Ar-Ge'ye yatırım yaptı. Find X2 serisi, çözünürlük, ekran yenileme hızı, renk ve yüksek dinamik aralığı ile dikkat çekecek.

Oppo, gelişmiş fotoğrafçılık teknolojilerine olan yatırımlarını da sürdürüyor. Özelleştirilmiş bir amiral gemisi görüntü sensörü ile donatılan Find X2 Pro, fotoğrafçılık konusunda da önemli yeniliklerle gelecek.

Find X2 serisinin diğer yenilikleri ve çarpıcı özellikleri, 6 Mart’ta gerçekleşecek canlı video konferansta açıklanacak.



