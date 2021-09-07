Oppo A74'ün öne çıkan müthiş özellikleri

Oppo’nun A serisi telefonlarına yeni bir model daha eklendi. Oppo A74, diğer A serisi modellerden farklı olarak hem çok daha güçlü donanımsal özelliklere sahip, hem de bu özellikleri oldukça uygun bir fiyatla kullanıcılarına sunuyor.

Hızlı Şarj

Bir telefon alıyorsanız elbette batarya ömrüne ve ne kadar sürede bataryasının şarj olabildiğine dikkat ediyorsunuz. A74, bu açıdan ihtiyacınıza fazlasıyla yanıt veren bir telefon modeli. 5000 mAh kapasiteli bataryası ve 33W hızlı şarj desteğiyle A74, sizi saatlerce prizlere mahkum etmiyor.

Düşünün, sabah kalktınız ve bir toplantıya yetişmeniz gerekiyor. Telefonunuzun bataryası ise tamamen bitmiş ve telefonunuzu ne ara şarj edeceğim diye kara kara düşünüyorsunuz. Ancak A74 kullanıyorsanız bu sizin için artık dert değil. Sadece 30 dakikada bataryanızı yüzde 54 seviyesine kadar şarj edebiliyorsunuz. Biraz daha fazla vaktiniz varsa, 72 dakikada telefonu tamamen şarj etme şansınız da var.



Bu telefonu 5 dakikadan fazla şarj edecek vaktim yok diyorsanız o da dert değil. Oppo laboratuvarlarında yapılan testlere göre A74’ü sadece 5 dakika şarj ettiğinizde yaklaşık 6 saat telefon görüşmeyi yapabilirken, 1.37 saat Instagram’da gezinebiliyor, YouTube’da neredeyse 2 saat video seyredebiliyorsunuz. Evet, tüm bunları sadece A74’ü 5 dakika şarj ederek yapabilmek mümkün.

Telefonunuzu şarj etmenizin mümkün olmadığı durumlarda bataryanızın ömrünü de artırabilirsiniz. Gün boyu dışarıdasınız ve o koşturmaca içinde bir de telefonunuzu şarj etmeyi kendinize dert etmeyin. Süper Güç Tasarruf Modu’nu kullanarak A74’ün batarya ömrünün sadece yüzde 5’inde bile yaklaşık 3 saat telefon görüşmeyi yapabiliyor, yaklaşık 1.5 saat WhatsApp’ta mesajlaşabiliyorsunuz.

Kamera

Oppo A serisinin en güçlü kamera özelliklerini taşıyan modeli var elimizde. Öncelikle 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilmesiyle de diğer A serisi telefonlardan kendini ayırıyor. Bu çözünürlükte fotoğraf ve video çektiğinizde, yakaladığınız görüntüleri en ince detayıyla görebilmek gerçekten de müthiş.



Bu üçlü kamera kurulumunda ana kameraya 2 MP derinlik ve 2 MP makro kameralar eşlik ediyor. Portre fotoğraf ve yakın çekimlerde de oldukça başarılı.

Fotoğraflardaki ayrıntıları zenginleştirmek adına elimizin altında 15 farklı filtre bulunuyor. Bu filtreler ile daha özel çekimler yapabilirken, Yapay Zeka Sahne Geliştirme özelliği de farklı senaryolarda çekimin kalitesini artırıyor. Şu an bulunduğum gibi yemyeşil bir ortamda, ya da gün doğumunu seyrederken, ya da yiyecek-içecekleri çekerken bizim özel olarak bir şey yapmamıza gerek kalmıyor, çünkü Oppo’nun yapay zekası bu konuda bize yardımcı oluyor.

Işığın yetersiz olduğu ortamlarda da A74’ü başarılı buldum. Gece Modu özelliğini aktif olarak kullanırken tatmin edici fotoğraflar elde edebiliyorsunuz.



Oyun

Benim gibi mobil oyunlara düşkünseniz A74 ile sorunsuz bir deneyim yaşayacağınızı söyleyebilirim. Qualcomm Snapdragon 662 işlemci ile donatılan A74, 4 GB RAM’e sahip ve hangi oyunu yüklerseniz yükleyin, grafiklerden ödün vermeden akıcı bir şekilde oyun oynayabilirsiniz. Tabii bu noktada HyperBoost özelliğinden de bahsetmek gerekiyor. A74 bu özel teknoloji sayesinde hem oyunlarda daha az gecikme yaşıyor hem de daha fazla çoklu görev yapabilmek mümkün oluyor. Eğer hızınıza yetişecek bir telefon arıyorsanız, en verimli oyun deneyimini sunan A74, iyi bir seçenek.

Oyun oynarken genelde çağrı almak ya da mesajları okumak zorunda kalmak istemeyiz. A74’te bulunan Oyun Odak Modu da bu açıdan oldukça faydalı bir özellik. Size gelen çağrıları ve diğer bildirimleri filtreden geçiriliyor, böylece oyun keyfiniz bölünmemiş oluyor. Eğer önemli bir mesaj bekliyorsanız da Hızlı Kullanıcı Bildirimleri özelliği ile belirlediğiniz uygulamalardan gelen bildirimleri ekranda görebiliyorsunuz.



RAM yükseltme

Oyun performansından bahsetmişken A74’ün pek bilinmeyen ancak işinize fazlasıyla yarayacak bir başka özelliğinden de size bahsedeyim. Zorlu uygulamalarla zaman geçiriyorsunuz, bir noktadan sonra mevcut RAM yani bellek size yeterli gelmiyor. İşte tam bu noktada Oppo’nun yayınladığı ColorOS 11.3 sürümüyle gelen bellek genişletme özelliği hayat kurtarıyor.



Bu özellik, dahili depolama kaynaklarından alan ayırarak telefon modeline bağlı olarak 1 GB’tan 5 GB’a kadar ekleme yapabiliyor. Örneğin Reno 5 ya da Reno 5 Lite kullanıyorsanız 8 GB RAM’e ayrıca 5 GB daha ekleyebiliyorsunuz. A74’ü kullanıyorsanız da 4 GB RAM’e 3 GB daha eklemek mümkün.

Bu özellik sayesinde pek çok zorlu uygulama ya da oyunda performans kaybı yaşamıyorsunuz.

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Peki RAM yükseltmeyi nasıl yapıyoruz? Bunun için önce Ayarlar’a sonra da Telefon Hakkında bölümüne giriyoruz. Burada RAM seçeneğine dokunarak kolayca RAM yükseltme yapabilirsiniz. Bu ayarı yaptıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatmanız yeterli.

RAM yükseltmeyi yaptık, telefonu yeniden başlattık. Gördüğünüz gibi şu an RAM kapasitesini artırmış durumdayız. Yine aynı yolu izleyerek bu işlemi geri alabiliyoruz. Ancak işlemin geçerli olması için telefonunuzu yeniden başlatmayı unutmayın.

Uygulama Kilidi

A74, gizliliğinizi de koruyan bir telefon. Telefonunuzda ekran kilidi olmadan kimse telefonunuzu kurcalayamıyor olsa da, bazı durumlarda arkadaşlarınıza telefonunuzu vermeniz gerekebiliyor. Tabii bunu yaparken hep aklımızda şu soru oluyor: “Acaba benden habersiz WhatsApp’ta mesajlarıma bakar mı, maillerimi okur mu, fotoğraflarıma bakar mı”.

Bunları hiç düşünmeyin. Çünkü Uygulama Kilidi özelliği, ekran kilidinin altında uygulamaları özel olarak kilitlemenizi sağlıyor. WhatsApp’ı, mail uygulamanızı, fotoğraflarınızın bulunduğu klasörü… Özetle telefonunuzdaki hemen her uygulamayı bu sayede kilitleyerek gönül rahatlığıyla telefonunuzu arkadaşınıza verebilirsiniz.



Özel Kasa

Ayarlar’dan Gizlilik Koruması altında ulaşabileceğiniz Özel Kasa özelliği; fotoğraf, video, ses ve belgelerinizi özel bir kasada saklıyor, yani şifreliyor. Örneğin bazı fotoğraflarınızın galeri içinde görünmesini istemeyebilirsiniz ve kasada size özel kalmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için Özel Kasa’ya gelerek Fotoğraflar ve Videolar’ı seçiyoruz ve eklemek istediğimiz görüntüleri galeriden seçip kasaya atıyoruz. Böylece galeri klasörünüze bir başkası erişebilse bile, kasanızdaki görselleri görebilmesi mümkün olmuyor.



Çocuk Alanı

Çocuklu aileler için kullanışlı bir özellik. Ayarlar’dan Çocuk Alanı’na gelerek çocuğunuzun hangi uygulamalara erişebileceğini belirleyebilir, hücresel ağı kullanmasını önleyebilir, telefonu kullanacağı süreyi ayarlayabilir ve telefonunuzda uygulama yüklemesini veya silmesini önleyebilirsiniz. Çocuk Alanı’na girerek telefonunuzu artık gönül rahatlığıyla çocuğunuza teslim edebilirsiniz. Bu alandan çıkmak için şifre isteneceğinden çocuğunuzun sizin belirlediğiniz alanın dışına çıkması da böylece söz konusu olmuyor.

Gizli Uygulamalar

A74’ün bir başka önemli özelliği de Gizli Uygulamalar adını taşıyor. Adı üstünde, gözlerden uzak olsun dediğiniz bir uygulama varsa Gizli Uygulamalar’da şifre belirleyerek uygulamayı saklayabiliyorsunuz. Gizlediğiniz uygulamaya ulaşmak için de belirlediğiniz şifreyi telefon araması yaptığınız bölümde tuşlamanız yeterli.

Acil Arama SOS özelliği

Bu özelliği kullanmanız umarız hiç gerekmez, ama elimizin altında olmasında sonsuz fayda var. Eğer fiziksel güvenliğinizi tehdit eden acil bir durum varsa A74 Tüm Acil Durumlar SOS özelliğini kullanabilirsiniz. Güç tuşuna art arda beş kere basınca acil yardım hizmetleri sunan numaralara ulaşmak için hızla hat buluyor, SOS sinyali gönderebiliyor, önceden belirlenmiş acil durum detaylarını görebiliyor ve akıllı telefonu çağrı cihazına dönüştürebiliyorsunuz.

Gördüğünüz gibi Oppo A74, pek çok açıdan ihtiyaçlarınıza yanıt verebilen kullanışlı bir telefon olmuş.









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