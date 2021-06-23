Oppo A54 incelemesi

Oppo A54, 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayla geliyor. Tek seçeneğimiz bu ve orta seviye bir telefon için de yeterli bir donanım diyebiliriz. Bu cihazda microSD kart desteği de yer alıyor. Bu sayede toplam hafızayı sonradan da artırabilirsiniz.

Oppo A54’ün diğer teknik özelliklerine göz atmadan önce isterseniz telefonun kutusundan çıkanlara yakından bakalım.



Oppo’nun diğer telefon modellerinde olduğu gibi cihazın kutusunu açtığımızda ilk dikkatimizi çeken nokta şeffaf telefon kılıfı oluyor. Bu kılıf Oppo telefonlar için artık standart bir hale geldi ve biliyoruz ki bir Oppo telefon alıyorsanız telefon kılıfı aramanıza gerek yok.



Telefon kılıfı dışında kutu içeriğinde bir kablolu kulaklık, USB Type-C şarj kablosu ve şarj adaptörü yer alıyor.

Kutu içeriğini gördüğümüze göre şimdi de telefonun tasarımına yakından bakalım. İlk dikkatimi çeken nokta A54’ün Reno 5 Lite ile olan benzerliği. İkisi farklı donanım özelliklerine sahip olsa da tasarım tarafında birbirlerine çok yakınlar.

A54, Türkiye’de iki farklı renkte satılıyor. Elimde tutmuş olduğum Kristal Siyah ile birlikte dilerseniz Yıldızlı Mavi renkteki modeli de tercih edebilirsiniz.



Ekran tarafına geldiğimizde 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran bizi karşılıyor. 1600x720 piksel ekran çözünürlüğüyle birlikte ekran parlaklık oranının bizi tatmin ettiğini söyleyebiliriz. Gün Işığı Ekranı sayesinde ekran parlaklığı yüzde 14.5 oranında artarken 550 nit ekran parlaklık seviyesine ulaşıyorsunuz. Ay Işığı Ekranı’nda da ekran otomatik olarak 2 nite kadar düşüyor ve karanlık ortamlarda rahatça kullanabiliyorsunuz. Özetle ister gün ışığında ister karanlık bir odada kullanın, Oppo A54, gözünüzü yormayan bir telefon.

Bu arada Oppo A54’te Yapay Zeka Akıllı Arka Aydınlatma özelliği de var. Bu sayede A54, sizin telefon kullanım alışkanlığınıza göre ekran parlaklık seviyesini otomatik olarak belirleyebiliyor. Örneğin gece uyumadan önce sıklıkla e-kitap okuyan biriyseniz, A54 de bu duruma göre ekran parlaklığını ayarlıyor. Bu sayede A54’ün ekranı daha az mavi ışık yaydığından göz yorgunluğunun önüne geçilmiş oluyor.



Biraz da A54’ün oyun performansından konuşalım. Bu telefonla hemen her uygulamayı hızlı ve sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Oyunlar da buna dahil. 4 GB RAM’le gelen Oppo A54’te Mediatek Helio P35 işlemci yer alıyor. Böylelikle oyunları akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. En yeni oyunları, görüntü kalitesi ve hızından ödün vermeden oynayabildiğiniz bir telefondan söz ediyoruz.

A54’te HyperBoost özelliği var ve bu özellik, telefonunuzu nasıl kullandığınıza bağlı olarak sistem kaynaklarını yeniden tahsis ederek oyunların performansını ve akıcılığını artırıyor. Ayrıca Çift Kanal Hızlandırma desteği de Wi-Fi ve mobil ağ arasında kesintisiz bir geçişi mümkün kılıyor. Böylece oyunları akıcı bir şekilde oynarken, internet kesintileri de umurunuzda olmuyor.



Oyunlardan bahsetmişken akıllara elbette şu soru geliyor: A54 yoğun kullanımda aşırı ısınıyor mu? Oppo, aşırı ısınmayı önlemek adına Optimum Isı Yayımı özelliğini kullanıyor. 5 adede kadar sıcaklık sensörü ve telefonun her noktasına stratejik olarak yerleştirilmiş büyük bir grafit levha kullanıyor. Bu sayede oyunları yüksek performansta oynarken, aşırı sıcaklık gibi sorunlarla karşılaşmıyorsunuz ve telefonunuz hep serin kalıyor.

Telefonumuzu kullanmaya başladık, oyun da oynadık. Peki batarya ömrüne geldiğimizde Oppo A54 ne vadediyor? Videolarımda bir Oppo telefon inceliyorsam şu noktanın altını hep çiziyorum: Hızlı şarj ve uzun batarya ömrü söz konusu olduğunda Oppo’nun eline su dökebileni bulmak zor. Hızlı şarj alanında büyük yatırımları olan böyle bir markanın elbette A54’te de bu farkını göstermemesi beklenemezdi.



5000 mAh kapasiteli bataryaya sahip A54’ü tek bir kez tam şarj ettiğinizde, 2 güne kadar batarya ömrüne sahip olursunuz. 20 saate kadar YouTube üzerinden video izleyebilirsiniz veya 23 saat süresince WhatsApp’ta arkadaşlarınızla mesaj alışverişinde bulunabilirsiniz.

Pilinizin daha fazla dayanabilmesi de mümkün. Bunun için Süper Güç Tasarruf Modu’nu kullanabilirsiniz. Bataryanız yüzde 5 bile olsa, bu mod sayesinde WhatsApp üzerinden 85 dakikaya kadar mesajlaşabilirken, 91 dakika boyunca da telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Yüzde 5 dolu batarya ile bunları yapabilmek gerçekten de önemli. Şarj imkanımızın olmadığı zamanlarda hayat kurtaran bir özellik.



Ancak A54 sadece uzun batarya ömrüyle değil, hızlı şarj imkanıyla da öne çıkan bir telefon. 18W hızlı şarj desteği sayesinde 2 saat 23 dakikada telefonunuzu tam şarj edebilirsiniz. 10 dakika şarj ederseniz de yüzde 13’e kadar bataryayı şarj etmiş oluyorsunuz.

Gelelim kamera performansına… A54'ün arka yüzünde üçlü kamera kurulumu var. 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ana kameraya, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Makro kamera ile bir objeyi yakın açıdan çekerken, derinlik sensörü ile de arka planı bulanıklaştırıp fotoğrafın konusunu vurgulayan çekimler yapabiliyoruz.



Yapay Zeka Sahne Tanıma özelliğiyle yeşil bitkiler, havai fişekler, kuşlar, gün doğumu ve gün batımı dahil olmak üzere 23'e kadar farklı senaryoyu akıllıca tanıyabilen ve çekilen fotoğrafın çok daha iyi çıkmasını sağlayan A54, gece çekimlerinde ayrıntıları yakalamk için Gece Modu'nun da dahil olduğu bir dizi farklı fotoğraf özelliklerini kullanıyor.

A54'ün ön kamerasını da seveceksiniz. Bu kameradaki bokeh özelliği, sadece bokeh fotoğraf değil, aynı zamanda güzelleştirme ve filtre efektleri de sunuyor. Yapay Zeka Güzelleştirme Modu da öne çıkan özelliklerden sadece biri. Bu mod özellikle toplu selfie çekimlerinde marifetini gösteriyor. Herkesin en iyi şekilde görünmesini sağlamak için cilt tonlarını ayarlayarak ve yumuşatarak, grup halindeki çekimlerde de herkesi ayrı ayrı güzelleştiriyor.

Android 10 işletim sistemi üzerine kurulu ColorOS 7.2 yazılımıyla gelen Oppo A54, ülkemizde 2999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bir akıllı telefon arayışındaysanız ve 3000 TL’ye kadar bir model bakıyorsanız Oppo A54’ü sizlere gönül rahatlığıyla öneriyorum. İster kendiniz kullanın, isterseniz annenize, babanıza veya eşinize alın. Uzun yıllar A54’ü sorunsuzca kullanabilirsiniz.











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