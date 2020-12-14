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Teknoloji
Haber Giriş: 14.12.2020 - 09:28 | Son Güncelleme:

Oppo A15s geliyor: Özellikleri belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Oppo A15s geliyor: Özellikleri belli oldu
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Oppo A15s ismini taşıması beklenen telefonun özellikleri bakın nasıl olacak?

Oppo A15s isimli yeni bir telefon geliyor. MediaTek Helio P35 işlemciden gücünü alması beklenen telefon, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızasıyla kutusundan çıkacak. 2.3 GHz hızında çalışan işlemcisiyle dikkat çeken telefon, arka yüzünde üçlü kamera kurulumuna sahip.

Oppo A5s, üçlü kamera sistemine sahip olarak kutudan çıkacak. 13 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel makro kamera ve 2 Megapiksel derinlik algılayıcı yer alan modelde, 5 Megapiksel ön kamera da görev alacak.

6.52 inç HD+ ekrana sahip olan Oppo A15s, IPS LCD ekran paneli kullanıyor. 720x1600 piksel ekran çözünürlüğü sunan telefon, Android 10 işletim sistemi altında çalışacak.

4200 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan telefonun ne zaman satışa sunulacağı bilinmezken, fiyat bilgisi de henüz yok.

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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