Oppo A15s geliyor: Özellikleri belli oldu

Oppo A15s isimli yeni bir telefon geliyor. MediaTek Helio P35 işlemciden gücünü alması beklenen telefon, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızasıyla kutusundan çıkacak. 2.3 GHz hızında çalışan işlemcisiyle dikkat çeken telefon, arka yüzünde üçlü kamera kurulumuna sahip.

Oppo A5s, üçlü kamera sistemine sahip olarak kutudan çıkacak. 13 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel makro kamera ve 2 Megapiksel derinlik algılayıcı yer alan modelde, 5 Megapiksel ön kamera da görev alacak.

6.52 inç HD+ ekrana sahip olan Oppo A15s, IPS LCD ekran paneli kullanıyor. 720x1600 piksel ekran çözünürlüğü sunan telefon, Android 10 işletim sistemi altında çalışacak.

4200 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan telefonun ne zaman satışa sunulacağı bilinmezken, fiyat bilgisi de henüz yok.



