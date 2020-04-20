Online toplantılar ne kadar güvenilir?

Son günlerde birçok çalışan evden çalışma düzenine uyum sağladı. Çalışma hayatının olmazsa olmazlarından fikir alışverişleri ve toplantılar da hızlı bir şekilde online platformlara taşındı. Normal şartlarda günler öncesinden planlanan toplantılar artık anlık olarak planlanıp başlatılabiliyor ve oluşturulan tek bir link aracılığıyla kolayca katılım sağlanıyor. Ama gizli kalması gereken birçok bilginin paylaşıldığı bu toplantılarda ne kadar güvende olup olmadığımız hala merak konusu.

Geçtiğimiz günlerde Zoom uygulamasını kullanan 500 binden fazla kişinin, kullanıcı bilgilerinin ortalama 0.0020 dolara ‘dark web’te ve hacker forumlarında satışa çıktığı iddia edilmişti. Sızdırılan bilgiler arasında e-posta adreslerinin, şifrelerin, güvenlik anahtarlarının ve kişisel toplantı URL'lerinin yer aldığı belirtilmişti. Evden çalıştığımız bu dönemde, özellikle iş dünyasında, önemli bilgilerin paylaşıldığı toplantılara ev sahipliği yapan Zoom’un bu iddialara ne yanıt vereceği merak konusu olmuştu.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan şirket, olayın araştırıldığı ve etkilenen hesapların kullanıma kapatıldığı duyurdu. Hemen ardından da görüşme güvenliğini ve gizliliğini artıracak yeni özellikleri içeren 4.6.10 sürümü kullanıcılara sundu. Bu sürümle birlikte ne gibi önlemler geldi derseniz; görüşmeyi kilitleme, bekleme odasını etkinleştirme, katılımcıları görüşmeden çıkartma, görüşme yöneticilerinin paylaştığı içeriklere not ekleme yetkilerini kısıtlama ilk göze çarpanlar. Ayrıca, görüşmelerin gizliliğini korumak için artık başlık çubuğunda toplantı ID’sini görüntülenmeyecek. Böylece görüşmelerin ekran görüntüsü paylaşıldığında bu ID gizli kalacak.

Zoom üzerinden güvenlik ve gizlilik konusuna dair endişelerimizi örneklendirmiş olduk; ama elbette bu toplantılar sadece Zoom üzerinden yapılmıyor. Google Hangouts ve Skype gibi birçok alternatif mevcut. Siz de bu uygulamalardan herhangi birini kullanıyorsanız, endişelenmeniz gayet normal. Çünkü bu toplantı odalarının kapısı yok, penceresi yok, ses yalıtımı yapılmış duvarları yok. Hepsi dijital ve hiç görmediğimiz, tanımadığınız yazılımcıların insiyatifinde. İşte bu yüzden, gizli kalması gereken önemli bilgilerinizi her ihtimale karşın bu ortamlarda paylaşmamaya özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Ne olur ne olmaz…





Şinasi Furkan AVCI

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