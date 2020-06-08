Online satışta sınır yok

Koronavirüs, alışveriş dahil birçok alışkanlıklarımızda köklü değişimlere neden oldu. Dijitalleşmenin ivme kazandığı bu dönemde, gıdadan otomotiv sektörüne kadar birçok alanda online satışa yönelik yeni stratejiler ağırlık kazandı. Tüketiciler daha hızlı, daha kolay ulaşabildikleri bu hizmetlere yoğun bir ilgi gösterdi.

Bu dönemde online satışın artık sınırlarının olmadığını daha net bir şekilde bir gördük. Yeni normal denilen süreçte, en köklü değişimi ise otomotiv sektöründe yaşayacağız gibi görünüyor. Otomotiv fabrikalarında yaşanan durgunluk ve satışların azalması, dev markaları online satışa yöneltiyor. Birçok otomotiv şirketi, bayilerde yapılan fiziksel satışlarda da dijitalleşme stratejisi izliyor. Volvo’nun tanıttığı Stay Home Store isimli yeni konseptle, bayiler ve müşterilerin fiziksel olarak bir araya gelmeden iletişim kurmaları hedefleniyor. Yeni dönemde, online olarak satış temsilcileri ile iletişime geçen müşteriler, araçlarla ilgili teknik özellikler, fiyat bilgileri ve kampanyalar gibi konularda detaylı şekilde bilgilendirilecek. Stay Home Store konseptinin ilk uygulamaları, Volvo’nun satış hacminin yüzde 60’ını oluşturan Avrupa ülkelerinde test edilecek. Eğer satış sistemi istenilen başarıyı gösterebilirse, online satışlar Volvo’nun küresel bir satış stratejisi haline gelecek. Bu konuda benzer bir adım da Alman üretici Volkswagen’den geliyor. Volkswagen’in yeni elektrikli aracı olan Volkswagen ID 3 modelleri, internetten satılacak. Müşteriler, satış temsilcilerinden randevu alıp iletişime geçebilecek, araç hakkında detaylı bilgiler aldıktan sonra satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Online satış konusunda benzer bir uygulama da giyim sektöründen geldi. Ürün fiyatları nedeniyle zaten e-ticaretteki satışlara uygun olan giyim sektörü için yeni stratejiler geliştiriliyor. Bazı giyim markaları, tıpkı otomotiv sektöründe olduğu gibi online randevu sistemi uygulamaya başladı. Müşteriler bazı giyim mağazalarının internet sitelerinden online randevu alabiliyor, görüntülü sohbet ile satış temsilcileriyle iletişime geçerek mağaza içindeki ürünleri inceleyebiliyor. Böylelikle müşterilerin tanıtım için çekilen ürün fotoğraflarıyla sınırlı kalmayarak, ürünleri deneyimleyebilmeleri hedefleniyor. Giyim sektöründeki bu satış stratejisini, ülkemizde de bazı markalar uygulamaya başladı.

Sosyal medya devi Facebook da salgın döneminde işletmelerin daha hızlı dijitalleşmesini sağlayacak önemli bir yeniliğe imza attı. Özellikle küçük işletmeler için büyük fırsatlar sunan Facebook Shops, işletmelerin sosyal medya üzerinden direkt olarak satış yapabilmesini sağlayacak. Ayrıca işletmeler mağazalarını kendileri yönetebilecek, reklamlar ve hikayeler ile kendi mağazalarına trafik sağlayabilecek. Kullanıcıların zamanın büyük bir bölümünü geçirdiği sosyal medyada, işletmelerin müşterileriyle daha hızlı ve daha kolay bir şekilde buluşmaları sağlanacak.





Burak Kesayak

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