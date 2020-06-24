Olympus, kamera pazarından tamamen çekiliyor

Japonya merkezli Olympus, bugün yaptığı açıklamada 84 yıldır içinde bulunduğu kamera pazarından çıkacağını duyurdu. Şirket, kamera bölümünü Japan Industrial Partners'a satmaya karar verdi.

Olympus yaptığı açıklamada, 30 Eylül'e kadar yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma imzalandığına vurgu yaparken, 31 Aralık tarihine kadar kamera sektöründen tamamen çekileceklerini kaydetti.

Olypmus'un bu radikal kararı vermesinde akıllı telefonların evrimi önemli rol oynadı. Kameraları gittikçe gelişen telefonların fotoğraf makimnesi pazarını daraltmasıyla birlikte Olympus, çareyi sektörü terk etmekte buldu.

Peki Olympus bundan sonra ne yapacak? Şirket, bu satışın ardından endoskop dahil tıbbi ekipman sağlamaya devam edecek ve son kullanıcıyla bir bağı kalmayacak.



