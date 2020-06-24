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Teknoloji
Haber Giriş: 24.06.2020 - 11:40,Son Güncelleme:

Olympus, kamera pazarından tamamen çekiliyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Olympus, kamera pazarından tamamen çekiliyor
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Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Olympus, fotoğraf makinesi ve kameralarıyla uzun yıllardır kullanıcılarıyla buluşuyordu. Ancak şirket, aldığı yeni bir kararla birlikte kamera sektöründen tamamen çıkıyor.

Japonya merkezli Olympus, bugün yaptığı açıklamada 84 yıldır içinde bulunduğu kamera pazarından çıkacağını duyurdu. Şirket, kamera bölümünü Japan Industrial Partners'a satmaya karar verdi.

Olympus yaptığı açıklamada, 30 Eylül'e kadar yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma imzalandığına vurgu yaparken, 31 Aralık tarihine kadar kamera sektöründen tamamen çekileceklerini kaydetti.

Olypmus'un bu radikal kararı vermesinde akıllı telefonların evrimi önemli rol oynadı. Kameraları gittikçe gelişen telefonların fotoğraf makimnesi pazarını daraltmasıyla birlikte Olympus, çareyi sektörü terk etmekte buldu.

Peki Olympus bundan sonra ne yapacak? Şirket, bu satışın ardından endoskop dahil tıbbi ekipman sağlamaya devam edecek ve son kullanıcıyla bir bağı kalmayacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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