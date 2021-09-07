Okula dönüş döneminde öğrenciler için dizüstü bilgisayar rehberi

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Okula dönüş dönemi ile birlikte öğrencileri tatlı bir telaş sardı. Dizüstü bilgisayarlarını yenilemek isteyenler, ihtiyacına en uygun modelin arayışına girdi. Elbette bir dizüstü bilgisayar satın alırken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta bulunuyor. Örneğin hibrit eğitimi düşündüğümüzde, yani hem evden veya bir kafeden veya okuldan eğitimi sürdürürken bir dizüstü bilgisayarın kompakt yapıda olması elbette hayati bir öneme sahip.

Bir dizüstü bilgisayarın kompakt olması önemli, ama iş burada bitmiyor. Donanım özellikleri bakımından da güçlü, öğrencilere uzun yıllar eşlik edecek seviyede bir modelin tercih edilmesi gerekiyor.

Diğer yandan dizüstü bilgisayar pazarında birbirinden iddialı pek çok marka bulunuyor. Daha da önemlisi, bu markaların birbirinden farklı bütçelerle pek çok bilgisayar modeline sahip olduğunu görüyoruz. Öğrenciler ise haklı olarak kendileri için en uygun modelin hangisi olduğunu öğrenmek ve en cazip fiyatla bu cihazları edinmek istiyor.

Ancak önemli bir noktayı da hatırlatmak gerekiyor: Bir cihazın sadece fiyatına bakarak ya da fiyatını ön planda tutarak model seçmek çok sağlıklı bir yol değil. Uygun fiyatı var diye aldığınız, ancak sizin beklentilerinize yanıt veremeyecek düzeyde bir bilgisayar edindiğinizde hem paranızı çöpe atmış olursunuz, hem de yeni bir bilgisayar almak için yeniden harcama yapmak durumunda kalırsınız.

Öyle bir bilgisayar tercih etmelisiniz ki, gelecek yıllarda da ihtiyaçlarınıza yanıt verebilsin ve size yeni maliyet kalemleri yaratmasın. İşte tam bu noktada NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi ekran kartı ile donatılmış dizüstü bilgisayarlar, öğrencilerin imdadına yetişiyor. Bu mimarinin bulunduğu dizüstü bilgisayar modelleri bakın hangi avantajlarıyla öne çıkıyor? İhtiyaçlarınıza nasıl uzun yıllar yanıt verebiliyor?

İNCECİK, HAFİF VE UZUN MU UZUN SÜRELER DAYANAN BATARYA ÖMRÜ

Kuşkusuz bir dizüstü bilgisayarda bugünün şartlarında en çok aradığımız özelliklerden biri de cihazın hafif ve ince bir yapıda olması. Özellikle de çantaya attığımızda belimizi büken laptop modelleri gerçekten de bir kabus gibi. Ancak NVIDIA’nın Max Q teknolojisi gelen yeni nesil dizüstü bilgisayar modelleri ile bu sorun ortadan kalkıyor.

Max-Q, tuğla gibi kalın dizüstü bilgisayarların ekran kartlarını, daha küçük ebatlara sığdırarak yüksek performanstan ödün vermeyen bir teknoloji. Bu teknoloji, günümüz ekran kartlarının daha sessiz, ince ve enerji tasarruflu çalışmasını sağlıyor. Genelde, grafik kartları oldukça yüksek sıcaklıklarda çalıştığından buna uygun bir soğutma sistemine ihtiyaç duyuluyor. Bu da bilgisayarları daha kalın yapılı bir hale geliyor. Max-Q grafik kartlarında ise enerji verimliliği ile soğutma sistemi bir dengeye oturtulmuş. Böylece 4K çözünürlükte oyun oynarken bile cihaz gürültü yapmıyor.

Enerji tasarrufu sağlanmasının bir başka olumlu etkisi de batarya ömrüne yansıyor. Bilgisayarlar bir yandan incelip hafiflerken, daha uzun saatler öğrencilere eşlik edebilecek laptop’lar ortaya çıkıyor.

HIZLI, DAHA HIZLI, ÇOK HIZLI…

Bir dizüstü bilgisayarınız olacaksa, elbette hızlı olmasının önceliği var. GeForce RTX GPU’lu olan dizüstü bilgisayar, pek çok açıdan yüksek verim alınabilecek cihazlardır. Bu modeller, yapay zeka kullanarak mühendislik, bilgisayar bilim veya ekonomi gibi farklı alanlarda öğrenim gören öğrencilerin hayatını kolaylaştırıyor, hızına hız katıyor.

GeForce RTX GPU ile gelen bir laptop kullanıyorsanız, mühendislikten bilgisayar bilimlerine ve hatta artırılmış gerçekliğinin de kullanıldığı pek çok farklı bölümde cihazınızda yer alan ekran kartı size hız sağlıyor. Karmaşık işlem ve tasarım işleriyle uğraşırken yavaşlık gibi bir derdiniz olmazken, GPU hızlandırma sayesinde işinizi daha hızlı tamamlayabiliyor, öğrenmeye daha fazla vakit ayırabiliyorsunuz. Vaktinizin size kalmasını istiyorsanız, RTX 30 GPU’lu dizüstü bilgisayarlar işinizi fazlasıyla görebilir.



PEK ÇOK FARKLI SENARYODA SİZE EŞLİK EDİYOR

Dizüstü bilgisayarınız elbette sadece eğitim hayatınızda değil, farklı senaryolarda da size ayak uydurmalı. Bir yandan eğitim için kullanmanız gereken uygulamaları sorunsuz deneyimleyebilirken, diğer yandan oyun oynamak istediğinizde akıcı bir şekilde oyunlardan keyif almanız da yine GeForce RTX 30 serisinin bulunduğu dizüstü bilgisayar modelleriyle mümkün.

YARATICILIĞINIZI KONUŞTURUN

NVIDIA, yaratıcılığını konuşturmak isteyen, içeriklerini oluştururken hız bekleyenlerin yanında. Bunun için de içerik oluşturucular özelinde NVIDIA Studio ile dikkatleri üzerine çekiyor. NVIDIA Studio 2019 yılında, sayıları her geçen gün artan yaratıcı profesyonellere amaca yönelik yüksek performanslı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar ve ekran kartları üretmek için oluşturulan bir ekosistem.

RTX 30 serisi ile birlikte NVIDIA Studio, en popüler yaratıcı uygulamalarda yapay zeka hızlandırmasını mümkün kılıyor. Bir yandan yaratıcı uygulamalarla çalışırken, diğer yandan yaratıcılara ve 3B geliştiricilere en iyi performans ve güvenilirliği sağlıyor. Adobe Photoshop, AutoCAD, Blender, Premiere Pro, Lightroom, DaVinci Resolve gibi popüler pek çok uygulama ile birlikte her zamankinden daha hızlı çalışabilirsiniz. Bu da sınıfta arkadaşlarınızın arasında bir adım önde olmanızı sağlar.

Ekran kartından güç alan bu bilgisayarlar ve uygulamalar, 45 milyondan fazla profesyonel ve prosumer tasarımcıların tasarımlarının rekor sürede hayat bulmasına katkıda bulundu. Bu ekosistem, aynı zamanda sadece profesyoneller için değil, ilgili alanlarda eğitim görecek öğrenciler için de önemli bir araç.



YAPAY ZEKA İLE BİRLİKTE DAHA İYİ BİR UZAKTAN EĞİTİM DENEYİMİ

İçinden geçtiğimiz özel günler nedeniyle uzaktan eğitim önemini hâlâ koruyor. Bu şartlar altında da bilgisayar başında derse girmek ve sorunsuz bir şekilde eğitimimizi sürdürmek elbette önemli. İşte tam bu noktada NVIDIA Broadcast uygulaması karşımıza çıkıyor. Bu özel uygulama, uzaktan öğrenmeyi geliştirmek için yapay zekayı kullanıyor.

Örneğin mikrofon kaliteniz ne kadar iyi olursa olsun, ne denli başarılı fiziksel filtreler kullanırsanız kullanın; klavye tuş sesi, fare tıklaması sesi, açık pencereden gelen sesler, klima sesi ya da başka odalardan gelen sesler, ister istemez yayınınıza yansıyabiliyor. Ancak bu uygulama, siz derse girdiğinizde rahatsız edici düzeyde olan gürültüyü azaltırken, ayrıca oda yankısı sorununun giderilmesine de önemli bir rol oynuyor.

İnternet üzerinden gerçekleştirdiğiniz sesli görüşmelerde sizin karşı tarafa ilettiğiniz sesin netliği kadar karşı tarafın sesinin netliği de görüşme kalitesini belirliyor. Bu uygulamadaki gürültü giderme özelliğine ek olarak size ulaşan sesleri de filtreye tabi tutma imkânınızın bulunması önemli bir nokta.



NVIDIA Broadcast’in yapabildikleri bunlarla sınırlı değil. Sanal arka plan, otomatik çerçeve, videolardaki parazitleri gidermek gibi temel konularda öğrencilerin yanında olan uygulama, uzaktan eğitim boyunca önünüzdeki engelleri daha kolay bir şekilde aşmanızı sağlayacak. Tüm bu görüntü/kamera efektleri ve ses geliştirmelerinin, bilgisayarınıza herhangi bir yük bindirmediğini de belirtmek gerekiyor.

GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ RTX 30 SERİSİ EKRAN KARTLI LAPTOP’LARDA

RTX 30 serisi ekran kartlı dizüstü bilgisayar modelleri, pek çok açıdan öğrencilerin yanında olabilen cihazlar. Bunda elbette NVIDA’nın sunduğu en yeni teknolojilerin büyük bir katkısı var.

DLSS, grafik işlemcisine yük olmadan, oynadığınız oyunun daha yüksek çözünürlüklü ve yapay görüntülerini oluşturuyor, bunun için de yapay zekâ ve makine öğrenimini kullanıyor. Bu algoritma, oynadığınız oyunun daha iyi çözünürlüklü haline benzer bir görüntü sunmak için sürekli öğreniyor ve kendini eğitiyor. Üstelik bunu yapmak için grafik kartını da çok fazla çalıştırmıyor, geliştirilmiş yapay görüntüleri kullanıyor. Bu sayede görüntü kalitesinden hiç taviz vermeden iki kata kadar performans artışı yaşayabiliyorsunuz. DLSS Red Dead Redemption 2’den tutun, geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan Myst’e kadar, büyük veya küçük bütçe farketmeksizin pek çok oyunda artık mevcut.



Ray Tracing - Ray Tracing yani ışın izleme teknolojisi 3B oyun dünyalarını yaratırken, ışık ve ışık dolayısıyla oluşan gölge, yansıma ve çevresel perdeleme gibi çok önemli efektlerin fiziksel olarak hesaplanmasına yarıyor. Bu da oyun görsellerinin gerçek hayata daha da yakınlaşmasını sağlıyor. Ray Tracing ile beraber sahnelerde gerçekçilikten uzak yapay ışıklandırma veya gölgelendirmeler değil, gerçek hayattaki gibi ışıklandırma ve gölgelendirmeleri ortaya çıkıyor. Işın izleme teknolojileri yakın zamanda piyasaya çıkacak Battlefield 2042 ve Dying Light 2’den tutun da, geçtiğimiz dönemlerin en önemli oyunları olan Cyberpunk 2077, Control ve Minecraft’da da oyun içi görsellerini güzelleştiriyor.

NVIDIA WhisperMode ise oyun deneyimini yeni bir boyuta taşıyor ve gürültü problemi ortadan kalkıyor. Bu özel teknoloji, dizüstü bilgisayarlardan gelen fan gürültüsünü azaltıyor. Kare hızının akıllıca artırılması ve oyun ayarlarının verimli bir şekilde seçilmesi bu teknolojiyi ortaya çıkarıyor. Dizüstü bilgisayarın yayması gereken ısı miktarı azalıyor. Yani dizüstü bilgisayar fanları daha düşük hız seviyelerinde ve daha az sesle çalışıyor.

NVIDIA Broadcast ise hem eğitim hayatınızda hem de oyunları deneyimlediğiniz anlarda yapılan yayının daha sorunsuz olmasına olanak veriyor. Özellikle de gürültü engelleme, sanal arka plan ekleyebilme, ses ve görüşme kalitesini artırabilme, videolardaki parazitleri giderebilme gibi pek çok farklı özellik, öğrencilerin ilgi odağı olacak.

Dynamic Boost 2.0 - Bu yılın ise en önemli yeniliklerinden biri Dynamic Boost 2.0 teknolojisi. Bu teknoloji, işlemci ve ekran kartı arasındaki güç dengesini çok daha iyi bir şekilde yapabiliyor. İş yükü dengelendiğinde, dizüstü bilgisayar GPU’ya ve CPU’ya her zamanki gibi güç sağlıyor. GPU için kritik performans darboğazı olduğunda, güç CPU’dan kaydırılırken GPU’ya ekleniyor. Güç, en çok ihtiyaç duyulan yere gidiyor. Bu işlem otomatik yapılıyor, uyarlanabiliyor, daima çalışıyor ve ücretsiz ek performans sağlıyor.

NVIDIA Reflex – Zorlayıcı oyunlarda en düşük gecikme, en iyi duyarlılık gibi avantajlara herkes sahip olmak ister. İşte bu noktada NVIDIA’nın sunduğu yeni bir teknoloji olan Reflex, kullanıcıları bir adım öne geçiriyor. Bu teknoloji, hem GPU hem de oyun optimizasyonlarını bir araya getirerek sistem gecikmesini dinamik olarak azaltıyor.

SONUÇ

Sonuç itibariyle RTX 30 serisi ekran kartlı dizüstü bilgisayar modelleri, öğrencilere her açıdan fayda sağlıyor ve Türkiye’de birçok ünlü bilgisayar markası da bu kartlarla kullanıcılarına ulaşıyor. İnce ve hafif tasarımları bir yana, uzun batarya ömrüyle öğrencileri priz başına saatlerce mahkum etmeyen bu modeller, eğitim hayatları boyunca öğrencilerin hemen her uygulamayı akıcı bir şekilde kullanabilmesine imkan veriyor.

Eğitim hayatınız boyunca size eşlik edebilecek farklı performans seviyesindeki uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar modelleri ise şöyle:

RTX 3050 - https://www.monsternotebook.com.tr/abra/monster-abra-a5-v17-1/ - ₺8999

RTX 3050 Ti - https://www.vatanbilgisayar.com/hp-pavilion-15-ec2030nt-amd-ryzen-5-5600h-3-3ghz-8gb-256-ssd-15-6-rtx3050ti-w10.html - ₺9999

RTX 3050 Ti - https://www.hepsiburada.com/asus-tuf-gaming-f15-fx506he-hn011-intel-core-i5-11400h-8gb-512gb-ssd-rtx-3050ti-freedos-15-6-fhd-tasinabilir-bilgisayar-p-HBCV000008SRHI?magaza=Teknorya&utm_source=pc&utm_medium=akakce&utm_campaign=c&utm_content=c&utm_term=k&wt_pc=akakce.c.k.pc&v=1.16 - ₺9839

RTX 3060 - https://www.itopya.com/lenovo-legion-5-15ach6h-r5-5600h-16gb-ddr4-rtx-3060-6gb-gddr6-ekran-karti-1tb-ssd-156-165hz-fhd-freedos-notebook/ - ₺12533

RTX 3060 - https://www.amazon.com.tr/dp/B08WHXXZ8T/ref=asc_df_B08WHXXZ8T1613779380000/?tag=akakcetr-21&creative=380333&creativeASIN=B08WHXXZ8T&linkCode=asn - ₺13139

RTX 3070 - https://www.hepsiburada.com/hp-omen-laptop-15-en1011nt-amd-ryzen-7-5800h-16-gb-1-tb-ssd-rtx-3070-144-hz-freedos-15-6-fhd-tasinabilir-bilgisayar-434m3ea-p-HBCV00000E64BO?magaza=Teknorya&utm_campaign=c&utm_content=c&utm_medium=akakce&utm_source=pc&utm_term=k&v=1.83.4&wt_pc=akakce.c.k.pc - ₺15899









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