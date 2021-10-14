Nokia 6310 'yılan' oyunuyla birlikte geri döndü

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Telefonların 'akıllı' olmadığı dönemin en popüler cihazlarından Nokia 6310'dan kullanıcılarını sevindirecek bir haber geldi.

Nokia, cihazın 20. yıldönümü nedeniyle 6310’un yeni bir versiyonunu ile teknoloji meraklılarının karşısına çıktı.

Nokia telefonlarını üreten HMD Global, cihazın uzun pil ömrüne sahip klasik 6310'un orijinal ve ikonik siluetine sahip olacağının altını çizdi.

Renkli ekran, arka kamera, haber kanalları ve radyo istasyonlarına erişim gibi yeni özellikleri taşıyan cihaz, 2,8 inç 320x240 piksel ekranla geliyor

Elbette eski Nokia deyince akıllara ilk gelen şeylerden biri olan klasik 'yılan' oyunu da yeni telefonla gelecek özelliklerden biri olacak.

Akıllı telefon yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Nokia, son yıllarda oluşan daha basit telefonlara yönelik talebe eski telefonlarını güncelleyerek cevap vermeye çalışıyor.

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Daha önce 3310 ve 6300 telefonlarının da güncel versiyonlarını çıkaran Nokia şimdi 6310’da bu kafileye eklemeye karar verdi.

YENİ NOKIA 6310'UN FİYATI NE KADAR?

Yeni 6310’un en dikkat çeken özelliğiyle şüphesiz fiyatı olacak. Yeni Nokia 6310 Nokia’nın Almanya sitesinde 60 euro'dan (yaklaşık 640 TL) satışa sunuldu

Cep yakan akıllı telefonların stresinden uzaklaşmak isteyenler ya da küçük çocuklara fazla özellikleri olmayan daha ucuz bir telefon almak isteyenler için iyi bir seçim gibi görünüyor.