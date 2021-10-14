Nokia 6310 'yılan' oyunuyla birlikte geri döndü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İstenen ceza belli olduYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İstenen ceza belli oldu#İzmir
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Beklenen karar TFF resmen açıkladı Şoke eden iddia...Beklenen karar! TFF resmen açıkladı! Şoke eden iddia...#Ali Palabıyık
Ölüm nedeni belli oldu Adli tıp kurumu raporu ortaya çıktıÖlüm nedeni belli oldu! Adli tıp kurumu raporu ortaya çıktı#Esra Hankulu
Beyruttan kan donduran görüntüler... Çatışmanın ortasında kaldılarBeyrut'tan kan donduran görüntüler... Çatışmanın ortasında kaldılar!#Lübnan
Tüm Türkiyeye söylüyorum... Yüzde 69u bot hesaplardır'Tüm Türkiye'ye söylüyorum... Yüzde 69'u bot hesaplardır'#İçişleri Bakanlığı
İngilterede şok İflaslar başladıİngiltere'de şok! İflaslar başladı#BP
20 yıl sonra geri döndü... Fiyatı herkesi şaşırttı20 yıl sonra geri döndü... Fiyatı herkesi şaşırttı!#Nokia
Korkunç olay Kendini böyle savundu... Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçtiKorkunç olay! Kendini böyle savundu... Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçti#Murat Avcı
Derya Tuna ve komşusunu davalık eden kavganın görüntüleri ortaya çıktıDerya Tuna ve komşusunu davalık eden kavganın görüntüleri ortaya çıktı#Derya Tuna
İstanbuldaki yarış sonrası açıkladı 5+5 yıllık sözleşme...İstanbul'daki yarış sonrası açıkladı! '5+5 yıllık sözleşme...'#Formula 1
Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktıBabalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı#Owen Wilson
Eski çocuk yıldızdan şoke eden itiraflar: Annem yalnız başına banyoya girmeme bile izin vermezdiEski çocuk yıldızdan şoke eden itiraflar: Annem yalnız başına banyoya girmeme bile izin vermezdi#Jennette Mccurdy
Yıldız kavgası Sosyal medya bunu konuşuyorYıldız kavgası! Sosyal medya bunu konuşuyor#Tüketici Hakları
Görüntüler şoke etti... Bu sefer şempanzelerGörüntüler şoke etti... Bu sefer şempanzeler!#Cüzzam
HABERLERTeknoloji Haberleri

Nokia 6310 'yılan' oyunuyla birlikte geri döndü

#Nokia#Telefon#Teknoloji
Nokia 6310 yılan oyunuyla birlikte geri döndü

Nokia bir zamanların en çok kullanılan telefonlarından biri olan 6310’un yirminci yıldönümü nedeniyle telefonun yeni bir versiyonunu görücüye çıkardı.

Haberin Devamı

Telefonların 'akıllı' olmadığı dönemin en popüler cihazlarından Nokia 6310'dan kullanıcılarını sevindirecek bir haber geldi.

Nokia, cihazın 20. yıldönümü nedeniyle 6310’un yeni bir versiyonunu ile teknoloji meraklılarının karşısına çıktı.

Nokia telefonlarını üreten HMD Global, cihazın uzun pil ömrüne sahip klasik 6310'un orijinal ve ikonik siluetine sahip olacağının altını çizdi.

Nokia 6310 yılan oyunuyla birlikte geri döndü

 

Renkli ekran, arka kamera, haber kanalları ve radyo istasyonlarına erişim gibi yeni özellikleri taşıyan cihaz, 2,8 inç 320x240 piksel ekranla geliyor

Elbette eski Nokia deyince akıllara ilk gelen şeylerden biri olan klasik 'yılan' oyunu da yeni telefonla gelecek özelliklerden biri olacak.

Akıllı telefon yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Nokia, son yıllarda oluşan daha basit telefonlara yönelik talebe eski telefonlarını güncelleyerek cevap vermeye çalışıyor.

Nokia 6310 yılan oyunuyla birlikte geri döndü

 

Haberin Devamı

Daha önce 3310 ve 6300 telefonlarının da güncel versiyonlarını çıkaran Nokia şimdi 6310’da bu kafileye eklemeye karar verdi.

YENİ NOKIA 6310'UN FİYATI NE KADAR?

Yeni 6310’un en dikkat çeken özelliğiyle şüphesiz fiyatı olacak. Yeni Nokia 6310 Nokia’nın Almanya sitesinde 60 euro'dan (yaklaşık 640 TL) satışa sunuldu

Cep yakan akıllı telefonların stresinden uzaklaşmak isteyenler ya da küçük çocuklara fazla özellikleri olmayan daha ucuz bir telefon almak isteyenler için iyi bir seçim gibi görünüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nokia#Telefon#Teknoloji

BAKMADAN GEÇME!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!