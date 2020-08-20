MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriNBA 2K20 fiyatı 20 TL'nin altına düştü
GeriTeknoloji NBA 2K20 fiyatı 20 TL'nin altına düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 20.08.2020 - 11:20 | Son Güncelleme:

NBA 2K20 fiyatı 20 TL'nin altına düştü

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
NBA 2K20 fiyatı 20 TL'nin altına düştü
Abone Olgoogle-news

Popüler basketbol oyunlarından NBA 2K20'nin fiyatına yüzde 92 oranında indirim yapıldı; fiyat 249 TL'den 20 TL'nin altına düştü.

Basketbol oyunu dendiğinde akla gelen 2k serisine ait NBA 2k20, şaşırtan oranda bir indirim aldı; 249 TL'den Steam üzerinde satılan oyuna yüzde 92 indirim yapıldı. Böylece fiyat 20 TL'nin de altına düşerek 19.92 TL oldu. 

1 Eylül tarihine kadar bu fiyattan satılması beklenen oyunun böylesine büyük oranda indirim alması aslında şaşırtıcı değil; zira NBA 2K21 isimli yeni oyun için geri sayım sürüyor ve bu oyundan hemen önce eski oyun için indirim beklenen bir şey. Ancak yüzde 92 oranında yapılan indirim, elbette oldukça iddialı.

Daha önce de Steam'in rakibi Epic Games, GTA 5 ve Civilization VI isimli oyunları bedava dağıtmış ve milyonlarca yeni abone kazanarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 

Bakalım Steam ve Epic Games rekabetinde yeni indirimler ve ücretsiz oyunlar söz konusu olduğunda başka hangi oyunları göreceğiz?

Klasik saat yerine neden akıllı saat almalı?Kol saatleri akıllandı, tasarımıyla klasik kol saatlerinden bir farkı kaldı. Peki klasik saat yerine neden akıllı saate geçiş yapmalı? (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle