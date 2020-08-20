NBA 2K20 fiyatı 20 TL'nin altına düştü

Basketbol oyunu dendiğinde akla gelen 2k serisine ait NBA 2k20, şaşırtan oranda bir indirim aldı; 249 TL'den Steam üzerinde satılan oyuna yüzde 92 indirim yapıldı. Böylece fiyat 20 TL'nin de altına düşerek 19.92 TL oldu.



1 Eylül tarihine kadar bu fiyattan satılması beklenen oyunun böylesine büyük oranda indirim alması aslında şaşırtıcı değil; zira NBA 2K21 isimli yeni oyun için geri sayım sürüyor ve bu oyundan hemen önce eski oyun için indirim beklenen bir şey. Ancak yüzde 92 oranında yapılan indirim, elbette oldukça iddialı.



Daha önce de Steam'in rakibi Epic Games, GTA 5 ve Civilization VI isimli oyunları bedava dağıtmış ve milyonlarca yeni abone kazanarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.



Bakalım Steam ve Epic Games rekabetinde yeni indirimler ve ücretsiz oyunlar söz konusu olduğunda başka hangi oyunları göreceğiz?



